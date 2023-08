Obra pública: UOCRA preocupado por la falta de definición de obras de viviendas

El dirigente de la Uocra en la región atlántica, Damian Miler confirmó la preocupación del sector por los cambios en las reglas de juego por parte del Ministerio de Obras Públicas que conduce Carlos Valeri en relación a la construcción de viviendas que obstaculizan el inicio de esos proyectos.

Miler recordó que hace un mes se aprobó una ley impulsada por el Ejecutivo Provincial a través de la cual la provincia se hacía cargo de financiar parte del costo de las viviendas que Nación no contemplaba, lo cual generó optimismo en que podrían iniciar varios planes demorados.

Sin embargo, reconoció que “estamos igual que un día antes de la aprobación de la ley, sin definir la construcción de las viviendas licitadas y mucho más lejos de las viviendas a licitarse”.

Explicó que “gran parte vienen con financiamiento nacional, que de acuerdo a los costos previstos no estarían dentro de lo que se maneja en Río Negro y serían más bajos que en Chubut. Antes se comparaban los valores y se ponía el mismo para Neuquén, Chubut y Río Negro. Pero en esta oportunidad Nación puso costos diferenciados y en las primeras licitaciones se presentaron ofertas por montos mayores a los permitidos y se volvieron a licitar. Se cambiaron algunas condiciones para compensar esos valores que quedaban desfasados y se avanzó hasta poder concretar la ley”.

También se acordó hacer obras para compensar “como la extensión de servicios por parte de la Provincia que además debía salir de garantía para hacer frente a los certificados en caso de que Nación no cumpliera en término el pago. Pero al aprobarse la ley la provincia reestructuró lo que hacía, pero no avanzó con los servicios de agua, luz, gas y cordón cuneta y eso genera desequilibrio económico y por eso las empresas no quieren firmar contratos en las ya licitadas y no quieren presentarse en próximas licitaciones”.

Miler planteó que “hay 150 familias que ya están esperando y algunas ya están pagando la vivienda y servicios, han adquirido el lote con recursos propios y están desesperados porque no están teniendo respuesta”.

Reconoció que antes de la presentación del proyecto de ley “tuvimos una charla con el gobierno, estábamos todos de acuerdo en esa estrategia de ir avanzando con los servicios y fijar valores para que las empresas no tuvieran inconvenientes, compensar el déficit y acompañar con ley de financiamiento”. Sin embargo, destacó que “de acuerdo a lo que escuchamos la Provincia estaría cambiando las reglas del juego ya que eliminaría las obras de servicios y se abocaría al acompañamiento con ese porcentual de diferencia en el valor UVI”, indicó.

Ante esta preocupación, mantuvieron una reunión “la semana pasada los integrantes de las tres seccionales de Uocra de Río Negro, con el Ministerio de Obras Públicas en Trabajo planteando la preocupación en por la falta del desarrollo de las obras lo que significa la pérdida de puestos de trabajo”. (La Palabra)

