Preocupación en el sector pesquero: el SOMU alerta sobre el vaciamiento de derechos laborales y una crisis sin precedentes

La situación de la pesca en la región y a nivel nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos. Así lo expresó Juan Pablo Gattoni, delegado gremial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en San Antonio Oeste, quien trazó un panorama sombrío y cargado de preocupación sobre el presente y el futuro de los trabajadores del sector.

Gattoni participó recientemente en una marcha nacional convocada por el sindicato en Buenos Aires, junto a representantes de todas las seccionales pesqueras del país, desde el norte hasta el sur. El objetivo fue claro: defender los derechos laborales ante un escenario de recortes, pérdida de conquistas y falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

“La situación es bastante complicada. Nos enfrentamos a una rebaja salarial del 30% y al intento de tocar los convenios colectivos de trabajo. Todo lo que hemos conseguido en paritarias está en riesgo, y las decisiones empresariales arbitrarias están castigando directamente al trabajador”, señaló el referente gremial.

Gattoni también criticó el rol de las autoridades nacionales en la actual crisis: “Cuando llegamos a Buenos Aires, lo primero que hicieron fue enviarnos la policía. Nosotros solo queríamos entregar un petitorio al presidente. El mensaje es claro: no les importa lo que pase con los trabajadores”.

El delegado subrayó que la crisis no es nueva y que viene gestándose hace años, con denuncias constantes sobre el manejo del recurso pesquero. “Lo que está pasando es una muerte anunciada. Ya lo veníamos diciendo, pero nunca se nos escuchó. El gobierno actual profundizó el ajuste y hay una mirada centralista que ignora lo que sucede en la Patagonia y en el litoral marítimo”, afirmó.

Respecto a la situación en Río Negro, Gattoni coincidió con los planteos del empresario local Julio Namuz sobre el deterioro del sector pesquero en el Golfo San Matías. “Hay un muelle vacío, recursos escasos y decisiones erróneas. El panorama es desolador, y las autoridades siguen sin convocar al gremio para discutir la emergencia pesquera”, apuntó.

El delegado fue especialmente crítico con la gestión provincial: “Se tomaron decisiones sin consultar a quienes estamos arriba de los barcos. No fuimos convocados por el ministro de la Producción, ni por autoridades de pesca. Y mientras tanto, nos enteramos que hubo reparto de dinero a ciertos sectores, pero no se sabe quién lo recibió. No fue el verdadero trabajador”.

Gattoni pidió la conformación urgente de una mesa de diálogo con participación real de los trabajadores, el gobierno provincial y los medios de comunicación. “Queremos reuniones abiertas, transparentes, con cámaras y micrófonos. Que la sociedad vea lo que está pasando realmente. Hoy las plantas están sin trabajo, los recursos se agotaron y no se aplicó la ley como corresponde”.

En un mensaje final, agradeció el rol de los medios de comunicación y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “La única forma de revertir esta situación es involucrando a todos. Si se está haciendo bien, no hay nada que esconder. Pero si se sigue con esta metodología de exclusión y decisiones a espaldas de los trabajadores, el daño será irreparable”.