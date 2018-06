Protesta por los hundimientos: en San Antonio Oeste, pidieron justicia y mejores condiciones para la navegación

Este lunes 18 de junio, en la Plaza de los Pescadores, ubicada entre las calles Moreno e Islas Malvinas de San Antonio Oeste, familiares, vecinos y quienes integran el SOMU se concentraron para recordar el primer aniversario del hundimiento de la embarcación El Repunte y hace pocos días el pesquero Rigel.

Sobre este aniversario y el lamentable hecho del Rigel, familiar de uno de los marinos Analia Garcia comentó a este medio, “ayer se cumplió un año del Repunte, todavía no se había cumplido el año y ya tenemos otro hundimiento, a mí me toca muy de cerca tengo un familiar en el Repunte y un familiar el Rigel, o sea me toca demasiado de cerca. Nosotros acá en San Antonio Oeste estamos en simultáneo con el puerto del Mar del Plata y con Puerto Madryn, haciendo las marchas”.

“El pueblo de San Antonio sabe muy bien de tragedias, porque les ha tocado a ellos también, acá somos todos hermanos, todos nos conmovemos y en realidad lo que se pide en esta marcha es que no haya ningún hundimiento más, en estos tiempos que la tecnología avanza nosotros (mis hijos, familiares, amigos, comunidad pesquera) salimos en barcos chatarras y esto no pueden seguir más, ahora se busca un paliativo que son los trajes, sabemos que son un paliativo para nada, porque en realidad lo que tienen que mejorar son las embarcaciones y también es un reclamo para que sigan buscando” agregó “Porque ya se está dejando de buscar, pasan los días y se va suspendiendo la búsqueda, nosotros queremos que sigan buscando en el Repunte y en el Rigel, en los dos barcos, no queremos que se suspenda la búsqueda” sostuvo.

“En la realidad siempre hay responsables, sabemos que los hay, en estos momentos estoy como familiar, para que siga la justicia investigando, yo en estos momentos estoy con la desesperación que lo encuentre o los encuentren, pero sabemos que siempre hay responsables, pero a ellos los que le impacta es cuando la gente se une y reclama, en estos momentos estar en solidaridad con Mar del Plata y Puerto Madryn estar todos al mismo tiempo, es algo que le demostramos a ellos que la comunidad pesquera estamos de pie, hacemos reclamos ante estas tragedias. No queremos estar dentro de un año de nuevo en este monumento reclamando por otras familias” aseveró García.

Lectura del texto que se hizo a los presentes:

…“hace un año nos reunimos en este lugar en solidaridad con los familiares del Repunte y hoy lamentablemente nos encontramos con una nueva tragedia. Hy San Antonio esta en simultáneo con los puertos de Madryn y Mar del Plata, porque San Antonio también sabe lo que es despedir a un familiar que sale a buscar el sustento para el hogar y no regresa”…. “Hay responsables?? Si seguramente y son los mismos de siempre, por eso exigimos que las cosas cambien, que cuando nos juntamos en este monumento, sea para honrar a los que ya no están y no para reclamar más muertes por subir a barcos chatarras, barcos de la muerte. Muchas veces escucho que se culpa al trabajador y todos sabemos, que ellos solo piensan en el bienestar de su familias, y ponen su vida en manos de personas inescrupulosas y eso tiene que terminar de una vez”….”los viejos pescadores siempre dicen que se van y no saben cuándo vuelven, si es por una contingencia climática quizás debería ser así, pero en el año 2018 y con toda la tecnología a nuestro alcance esto no debería ocurrir”….”tampoco debe ocurrir que no tengan unidades modernas al momento de los rescates y que siempre es un pesquero amigo, compañero solidario el que encuentra a los sobrevivientes o cuerpos, o materiales de los barcos flotando.”…”Por último, yo no sé mucho de la vida arriba del barco, yo solo soy una mamá, una amiga, un familiar que no quiere estar leyendo esto, que solo quiere que salgan a trabajar y regresen por eso pido por NINGÚN HUNDIMIENTO MÁS.”… “gracias gente de SAO- Las Grutas – SAE gracias de Corazón” – Analia García.