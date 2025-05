San Antonio Oeste: los Bomberos Voluntarios celebran 62 años con avances y desafíos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste cumple hoy 62 años de labor ininterrumpida al servicio de la comunidad. En medio de los preparativos para el acto central del próximo 2 de junio,

Alejandro Railef, presidente de la Comisión de Bomberos, compartió un balance sobre la situación actual de la institución, destacando los avances logrados en la última década y los desafíos que aún persisten.

«Hoy podemos decir que respiramos un poco, aunque todavía falta mucho. Fue muy difícil equiparse en los últimos años, sobre todo por la suba del dólar, ya que todos los insumos que usamos están cotizados en moneda extranjera», explicó Railef. «Lo que nos ayudó fue que fuimos precavidos y logramos equiparnos con anticipación. Eso hizo que el impacto fuera menor».

Entre los logros más destacados mencionó la culminación de obras fundamentales en el cuartel, como los nuevos baños con duchas, necesarios para una dotación que ronda las 50 personas entre voluntarios y personal rentado. «Hacía tres años que estábamos construyendo y por fin pudimos terminarlo. Nos falta poco para una inauguración formal», adelantó.

En los últimos diez años, el cuerpo de bomberos ha crecido significativamente, sumando dos nuevos cuarteles, más unidades móviles y equipamiento. Sin embargo, Railef remarcó que este crecimiento ha sido sostenido con mucho esfuerzo y en un contexto económico adverso. «Desde la pandemia hasta hace un año y medio, estuvimos prácticamente parados. Las leyes nos exigen camiones de cierto modelo, pero el presupuesto no alcanza ni para la mitad de uno. Hoy un camión usado cuesta más de 40 millones de pesos», señaló.

El financiamiento sigue siendo uno de los principales escollos. “Dependemos del aporte de la comunidad y de los fondos provinciales y nacionales, pero si no tenés los papeles en orden, no cobrás un peso. Todo eso requiere un trabajo de administración muy fino”, explicó. También enfatizó la necesidad de que los cuarteles de bomberos tengan un presupuesto anual fijo, como ocurre con otras instituciones públicas: “Ya no somos una institución de barrio, estamos al servicio de toda la comunidad”.

Railef también se refirió al reciente fallecimiento de un miembro de la comisión directiva, Gerardo Otiñano, un golpe emocional fuerte para el grupo. «Era alguien que siempre estaba, con perfil bajo, pero presente en cada actividad. Fueron 18 años caminando juntos».

Aunque el aniversario oficial es hoy, los festejos formales se concentrarán el 2 de junio, en coincidencia con el Día del Bombero Voluntario. «Ese día hacemos el acto, sin importar en qué jornada caiga, y el fin de semana siguiente realizamos la cena con la familia, donde comemos, bailamos y compartimos como cada año», concluyó.

Breve historia del cuartel sanantoniense

En 1962 se fundó la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste. Su creación fue producto de una iniciativa de Isaur Ader, que supo entusiasmar a una docena de vecinos y conseguir el apoyo de las autoridades provinciales.

El primer cuartel se instaló en un galpón ubicado en el patio de la ex residencia de la firma Lahusen y Cía. El propio Ader, autodidacta en el arte de matar fuegos, presidió la sociedad y dictó las primeras clases de instrucciones a los doce voluntarios entre los que se destacan apellidos como Fuentealma, Morello, los hermanos Allende.

Al poco tiempo, los aprendices recibieron los aportes de un bombero instructor, enviado por la Policía de la Provincia, que asistió con sus conocimientos al cuerpo.

Fruto del esfuerzo común y el apoyo de la comunidad, la entidad logró comprar a los bomberos de Lanús (Bs. As.) los primeros elementos necesarios para la actividad, y obtuvo, aunque usado, su primer camión cisterna y ese día fue la fecha establecida por acta de su inicio institucional: el 11 de mayo de 1963.

Hacia 1970, a menos de una década de su creación, el cuerpo de Bomberos Voluntarios inauguró el nuevo edificio para el cuartel, con vivienda para el encargado, construido con el aporte del gobierno provincial donde actualmente se encuentra, en cambio los elementos y ambulancia como autobomba se adquirió con organizar carreras de caballos, bailes y rifas.