SAO: dan de baja a becado de la delegación de Desarrollo Social y se agudiza el conflicto

El damnificado es el trabajador social Gustavo Hubert, quien es una de las personas visibles en la protesta sobre la precarización de los trabajadores que realizan sus labores en la delegación de Desarrollo Social.

“A mí la delegada Romina Roldán me citó que me habían dado de baja, en un clic lo hacen, como cuando te contratan, así también te dejan sin la beca. Como trabajador social yo atendía a los adolescentes en seguimiento con conflictos con la ley y quienes atravesaban las situaciones de consumo y aquellos que delinquían. Intervengo desde hace un año y ocho meses como becado con 4800, en términos sociológicos percibo un dinero bajo la línea de indigencia, acá por ejemplo uno no tiene ni siquiera aguinaldo, obra social, en definitiva, ningún beneficio”.

“Con todas las familias que he trabajado saben la circunstancia en que se encuentra los adolescentes y sus problemáticas, por eso uno los atiende en cualquier horario porque estas situaciones no tienen tiempo estructurado, algo que se me ha instado, este rol, en este trabajo no podes enmarcarlo en una jornada laboral porque la atención es en diferentes horas del día según las circunstancias, cuando surge la necesidad” agregó que “por ejemplo hace unos días un chico con el que atiendo una problemática muy compleja apareció a las 01 horas y debimos intervenir bajar la ansiedad en él y en su contexto familiar y fue durante la madrugada, por ello no podemos estructurar en un horario”.

“Me dieron de baja según informes que realizaron, por las irregularidades en los horarios según mencionan ellos, pero en recursos humanos no estaban ni enterados y según señalaron es una decisión de la delegada Roldán, hablamos a Viedma con Badié y no estaba informado que esto sucedía”.

Según sus compañeros es uno de los mejores técnicos que tiene la delegación sanantoniense y existen fundamentos de sobra en su labor, “porque es excelente en su trabajo” indicaron además mencionaron que “Roldán pone sus condiciones personales por sobre la situación existente por eso lo echa”.

ATE pedirá la alta de la beca, mientras que la situación en la delegación continúa y la protesta seguirá y se profundizará.