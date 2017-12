SAO: podrían avanzar con denuncias penales a ex funcionarios por el no pago a Rentas y AFIP

Así lo mencionó el concejal José María Clemant a informativoHoy Radio. En la sesión de hoy pedirían al Tribunal de Cuentas por medio de una comunicación, que avancen sobre una denuncia penal por la retención indebida y presunta malversación de fondos públicos contra los ex secretarios de hacienda que actuaron respecto en el no pago y dilación de los ingresos brutos e impositivos “Cristóbal López está preso por retener dinero de los impuestos que debía liquidar a la AFIP y en el municipio de San Antonio Oeste hay situaciones realmente complejas, además no solamente esa falta de pago, sino que además el pueblo deberá pagar por los intereses de la irresponsabilidad de los funcionarios y además pagar las costas de los abogados que actuaron, el pueblo no debería pagarlo, sino quienes fueron los que melversaron y además saber que se hizo con esa plata que no se usó, que también pasaría por la malversación de fondos públicos” aseveró el edil de Juntos Somos Río Negro.

Recordemos que a principios de diciembre ingresó una nota enviada por el integrante del Tribunal de Cuentas Gustavo Urcera y el secretario Joaquín Landivar, advertían que se ha verificado el incumplimiento de parte del gobierno municipal en las obligaciones de presentaciones de declaraciones juradas y pagos de retenciones efectuadas en los pagos a proveedores municipales.

Señalaron en ese momento el revisor y el secretario que “con este comportamiento se estaría incurriendo en la figura de ‘Defraudación Fiscal’, previsto en el Código Fiscal Provincial, artículo 56°, con multas entre el 100% y el 200% del impuesto retenido”.