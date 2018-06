Sequeira “preocupa mucho lo que sucede con el comercio y las PyMES”

En diálogo con el presidente de la FEERN y Consejero de CAME Walter Sequeira mencionó: “Están viviendo otra película, no ven lo que pasa en el común de la gente, hay una estadística que el 8% de la población no compra nada en los comercios, salvo lo justo y necesario para vivir” agregó “algo tienen que hacer urgente para poner en funcionamiento las PyMES, para poder tener un desarrollo en el país, porque no hay solución en el horizonte, ni siquiera para el comerciante por el incremento en los servicios, tarifas y la materia prima, esperemos que salgan a decir las cosas como son, hay que mentir menos y expresar cómo es la situación” sostuvo.