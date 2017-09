Sin novedad: la UOCRA protestó en el predio donde debía iniciar la obra del hospital de Las Grutas

Al mediodía de ayer, trabajadores de la construcción se movilizaron al predio de calle Buyayisqui de la villa balnearia, dialogamos con los referentes de la UOCRA quienes indicaron:

“Si no tenemos respuesta en las próximas horas, vamos a parar todas las obras de la zona como son la remediación, las escuelas y las viviendas, porque parece que nos vendieron humo el otro día cuando se reunieron con la empresa” señaló Edgardo Cancino quien representa a la Unión de Obreros de la Construcción zona atlántica.

“Lamentablemente debemos llegar a eso porque se nota la falta de compromiso no solo de la empresa, sino del gobierno provincial y también debo decir que el intendente debía preguntarnos porque el terreno lo dio el municipio y parece que a nadie les interesa los obreros” agregó que “estamos acostumbrados a la lucha, por eso no vamos a dejar de pedir que se cumplan los compromisos, esperamos que se inicien las obras” afirmó.

Por su parte Eduardo Cayunao Delegado gremial en San Antonio Oeste manifestó “acá no hay nada, la empresa no estableció nada, podemos ver que no hay herramientas o máquinas de trabajo, estas dificultades ya la vimos el otro día, a pesar de eso nos mostraron que había interés, no sé si es para hacernos creer que están trabajando, no entendemos ese papel que hacen” sostuvo el gremialista.

Desde la Cooperadora del Hospital Alicia Calendino se acercó al lugar y ya manifestó su apoyo a los trabajadores que posiblemente en las próximas horas organicen una marcha en conjunto, además podrían organizar un acampe hasta tanto se reinicien las obras y se cumpla el compromiso.

Recordemos que el 15 de septiembre le secretario de obras públicas provincial Alejandro Echarren anunció, mediante un parte de prensa, que “la próxima semana ( el día 18/9) la empresa deberá retomar los trabajos a partir de la documentación técnica y la planta de arquitectura elaborada y aprobada por la Provincia” hasta el momento nada de eso ocurrió, por ello el inicio de la protesta gremial y se sumarán a la misma los vecinos de la villa balnearia.