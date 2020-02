Tren Norpatagónico: para la terminal portuaria de SAE no es para preocuparse

Según el Diario Río Negro, en su edición de ayer, señalaba que el embajador ruso, Dmitry Feoktistov, se reunió con el presidente de Trenes Argentinos, Ricardo Lissalde, para insistir con el interés de su país en el proyecto.

Uno de los puntos tratados fue la diversificación de la carga. Sumar la producción regional podría destrabar la oposición de los intendentes del Alto Valle.

Según el gerente operacional de Patagonia Norte, quienes concesionan el Puerto rionegrino señaló a Marítima FM “si va lleno de arena, volverá vacío, no creo que funcione con contenedores refrigerados porque van a tener que hacer toda una logística ya que no hay una capacidad ferroviaria para hacerlo, además el tiempo de tránsito, no podes tardar mucho tiempo en llegar a destino, son un montón de situaciones que no veo a corto o mediano plazo” aseguró.

“Se va a dar este transporte, pero es para transportar arena y nada que ver con colocar estas chatas que deben ser refrigeradas y adaptadas para el transporte de fruta” afirmó.

Según señala la información el proyecto del Tren a Vaca Muerta tiene contemplado la renovación de 189 kilómetros de vía, 385 kilómetros donde se realizarán tareas de mejoramiento y 89 kilómetros de una traza nueva que se extenderá desde la Contralmirante Cordero hasta Añelo. Además, para esas localidades, el plan ferroportuario contempla la ejecución de dos playas de carga adicionales.

Recordemos que los jefes municipales el año pasado de Campo Grande, Chimpay, Chichinales, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Coronel Belisle, Darwin, General Cervantes, General Enrique Godoy, General Fernández Oro, General Roca, Ingeniero Huergo, Mainqué, Regina y Río Colorado, hicieron escuchar sus quejas con un escrito consensuado que llegó a manos de las autoridades de Transporte.

“Solicitamos se considere la alternativa de una traza por la meseta norte, en el entendimiento (de) que contando como un punto de referencia los caminos de servicios de los grandes ductos, podría plantearse una estratégica franja infraestructural que involucre una futura ruta de cargas”, rezaba el documento que lleva las doce firmas de los intendentes y fue remitido al titular de la cartera de Transporte de la Nación, quien prepara la licitación del denominado Tren Norpatagónico en el formato de participación público privada, que auspicia el gobierno nacional.

Por otra parte López, expresó al ser consultado respecto a que se habrían producido reducciones de personal de estiba, en el puerto de ultramar rionegrino, “No hay ninguna “purga” simplemente se trató de tres personas que eran trabajadores temporarios, que habían logrado otras actividades laborales en otros ámbitos, y que les impedían hacerlo en la presente zafra, se les otorgó el retiro voluntario, en un proceso de negociación, en el que hasta intervino el gremio que representa a los trabajadores portuarios.

López sostuvo que en los 22 años de concesión del puerto de ultramar, la empresa, a pesar de las drásticas reducciones de los volúmenes despachados del terminal marítimo rionegrino, siguió operando con su plantel, y nunca dejo de buscar nuevas alternativas para dar más trabajo y ampliar las prestaciones portuarias a nuevos productos y nuevos clientes.