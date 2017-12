Young “es raro que ahora adviertan la deuda con AFIP y Rentas cuando habíamos iniciado presentaciones en los organismos”

En diálogo con FM 99.9 Mhz, el secretario de hacienda municipal Eduardo Young se refirió a la situación planteada por el revisor y el secretario del Tribunal de Cuentas “La realidad me enteré de esta nota por InformativoHoy, pero es cierto la deuda, lo que no es cierto que no hubo presentación desde el inicio de mi gestión, el mismo día que asumí recibí una notificación de la AFIP que no se estaban haciendo estos aportes, implementé para presentar y así fue, todo lo de ganancia de la AFIP desde que ingresé se paga, pero lo que excede a mi gestión iniciamos un plan para saldar la deuda y desde el 1 de diciembre incluso pagamos día a día las retenciones algo que no se realizó nunca” afirmó.

“Estamos pagando una moratoria en Rentas y presentamos otros pedidos para ampliarla y estoy hablando con la gente de la AFIP” agregó que “aquí hay mala intención de estos dos personajes (Urcera y Landivar) y que casualidad que ahora aparecen, tardaron dos años en sacar este tema, porque no lo hicieron ni bien comenzaron su gestión, para mí es intencional, porque es contra mi persona, porque incluso ellos te quieren decir cómo debo trabajar, es ilógico, el otro días me quisieron enviar un apercibimiento que no correspondía porque el Tribunal de Cuentas no puede hacer eso” aseveró Young.