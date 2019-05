A 15 meses de su muerte, se movilizaron pidiendo justicia por Nico Gutierre

Como cada día 23, se movilizaron para pedir justicia por Nicolás Gutiérrez, la marcha fue encabezada como siempre sus padres, familiares y amigos, acompañaron vecinos de la comunidad de San Antonio Oeste.

Patricia Campos, “son 15 meses sin mi hijo, con 16 marchas hasta el momento, ese 28 de febrero fue la primera gran movilización, después las continuamos todos los días 23 de cada mes. Todo esto es muy duro, tenemos mucha fuerza para hacer justicia”.

“Las personas que siempre acompañan son nuestros amigos, vecinos y personas que conocieron a mi hijo desde su infancia. A veces, me siento me mal por la indiferencia, de las otras familias de los chicos que estaban en la cancha, es duro porque nos pasó a nosotros, pero le pudo haber pasado a cualquiera de los chicos que fueron a jugar en ese día. Para nosotros la familia no es fácil el sobrellevar todo esta carga, sobre la injusticia, es más injusto sumar esa indiferencia, esto duele”.

Sobre la nueva facha de control de acusación, “en realidad se cambió la audiencia, pasando a un cuarto intermedio hasta el 3 de junio, la justificación fue que el juez indicó que había que unificar testigos, son demasiados en toda la causa y por la renuncia del abogado de Rubén Barila se recurrió a la designación de dos nuevas abogadas las cuales no llegaban con los tiempos para interpretar la situación del acusado. Esta son las justificaciones del cambio de fecha, todas las partes deberán estar presentes.”

“Después si se da de manera favorable la audiencia de control de acusación, sería la etapa previa para continuar con el juicio oral y público. Es terrible de todas formas el tiempo que se toma la justicia tenemos dos postergaciones la primera por la prórroga que presentó el funcionario municipal y la segunda por la renuncia de unos de los abogados, pareciera que está todo hecho para contemplar a estos mamarrachos delincuentes, que para nosotros son unos asesinos.”

“De manera paralela a toda esta situación iniciamos el juicio civil que se le inició a la municipalidad de San Antonio Oeste y al Club Racing, por una lado la causa penal y por otro la causa civil. La familia pretende ir por todo, no vamos aflojar siguiendo firmes en el camino. Tiene que haber justicia, este hecho no tendría que haber pasado no fue un accidente, ni una simple negligencia supera todo eso, tiene que haber justicia e ir presos los culpables.”