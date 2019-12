Ángel Garro “un marinero que pretende ir por más”

Ángel Garro se crió en las chacras en pueblo de esta provincia de Rio Negro llamado San Javier, se crio con su abuelo tuvo dos deseos para su vida la abogacía o convertirse en un hombre de mar. La vida lo trajo a San Antonio Oeste a los 20 años y allí comenzó una etapa de trabajo en una distribuidora para luego a través de una familia que le dio lugar para vivir pueda comenzar a trabajar en la pesca.

La actualidad hoy lo ve egresado del curso de “Marinero Nacional de la Marina Mercante” dictado en la Prefectura con asiento en la ciudad, pero además obteniendo uno de los mejores promedios.

Ángel Garro se crió en las chacras en pueblo de esta provincia de Rio Negro llamado San Javier, se crio con su abuelo tuvo dos deseos para su vida la abogacía o convertirse en un hombre de mar. La vida lo trajo a San Antonio Oeste a los 20 años y allí comenzó una etapa de trabajo en una distribuidora para luego a través de una familia que le dio lugar para vivir pueda comenzar a trabajar en la pesca.

La actualidad hoy lo ve egresado del curso de “Marinero Nacional de la Marina Mercante” dictado en la Prefectura con asiento en la ciudad, pero además obteniendo uno de los mejores promedios.

Aquellos que tienen la intención de estudiar o de capacitarse pueden hacerlo dependerá en primer lugar de su convicción y ganas aunque con eso solamente no alcanza hay que cumplir con ciertos requisitos que deben tenerse en cuenta: “Para poder acceder al curso es necesario tener el secundario completo y luego se rinde un examen de ingreso, a lo largo del año nuestros profesores nos fueron enseñando y nosotros tuvimos que aprobar todas las materias, les digo a todos que es una muy linda profesión, si tienen la posibilidad de inscribirse que lo hagan, es muy bueno pero además permite continuar avanzando”

“Espero poder trabajar en un barco hacer unas temporadas, pero además quiero seguir capacitándome, este curso abre la posibilidad de continuar estudiando en la ciudad de Zarate o en La Plata. También me gustaría trabajar en el sur, en Rawson, en Madryn o Camarones espero poder hacerlo”

Agradecimientos

“Tengo que agradecerle a la familia de Daniel Agüero, él es marinero y me dio lugar para poder vivir y avanzar, fue con el que aprendí esta profesión ya que empezamos a trabajar en las embarcaciones artesanales y me gusto esa actividad, pero a su vez me dijo que no me quede con la libreta de zona especial, sino que haga la de marina mercante.

«Debo decirles gracias a también a toda la gente que nos apoyo, familiares y amigos y a mis compañeros porque ellos venían de otros lugares pero entre todos nos dimos una mano»

En el curso dictado por la Prefectura de San Antonio Oeste «EFOCAPEMM CICLO LECTIVO 2019» se recibieron 4 marineros y 2 auxiliares de máquinas. Ángel obtuvo un promedio de 9.55.

A lo mejor dentro de algún tiempo el apellido Garro forme parte de aquellos que se escriben en las páginas de quienes han egresado con el título de Maquinista o Capitán y se lo recuerde como una de las personas que desde sus inicios en esta actividad pretendió siempre ir por más…