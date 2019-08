Aprobaron entrega de terrenos pero los solicitantes dicen que Concejales no contemplaron la situación económica

Ocurrió en la última sesión del Concejo Deliberante: “Nosotros tenemos que pagar el 30% del terreno, las familias no tienen todo ese dinero, pero muchos no pueden, se pidió que sean de un plazo mayor en cuotas, pero no aceptaron” según señaló Ayelén Aguirre de la agrupación de Todos por un Terreno “acá la equivocación de las faltas de papeles no fue nuestra, sino de los del gobierno, pero también tenemos una disconformidad en la forma de pago, porque queríamos pagar en 36 cuotas y sabíamos de los votos en contra de Railefe, Clemant, Spósito y Colantonio, no nos sorprendió”.

“Nosotros esperábamos esa contrariedad por parte de los concejales, porque nunca tuvieron contemplación con nosotros, no quedamos conforme y vamos a insistir con el intendente” afirmó.

Recordemos que las preadjudicaciones eran 27 lotes fiscales que fue aprobado en general por unanimidad. Asimismo dentro del debate del surgieron divergencias en cuanto a la forma de pago, por ello Esquivel propuso que el pago sea en 36 cuotas iguales, plan correspondiente al régimen de terrenos sociales. Pero el planteo fue desestimado y se votó el esquema del régimen general que establecía un adelanto del 30 por ciento, y 24 cuotas.

Colantonio expresó que “el cúmulo de expedientes se revisó en 72 horas y entendemos que era razonable sacarla de inmediato, también encontramos unos 38 expedientes que no tenían los papeles completos, como por ejemplo certificaciones incluso de residencia y el RPI de Viedma que constante que no tiene propiedades pero son cosas que exigen la normativa y deben cumplirlas”.

“En breve haremos otra sesión y hemos introducido en la normativa la imposibilidad puedan ser transferidos, que no aparezcan oportunistas haciendo negocios inmobiliarios y sobre el porcentaje de la entrega se les facilitará aquellos que no puedan hacer el 30%, por su condición económica se atenderá en casos particulares, pero la reglamentación es así” finalizó.

Solucionan acceso a la tierra a un porcentaje de solicitantes https://t.co/4WJ5B4nC7K — InformativoHoy (@Informativohoy) August 9, 2019