ATE San Antonio Oeste solicitó apertura de paritarias municipales

El secretario general de ATE en San Antonio Oeste, Mario Pezzatti, se refirió a las negociaciones salariales en el ámbito provincial y municipal, y expresó su preocupación por la situación económica de los trabajadores en el contexto actual.

En diálogo con la prensa, Pezzatti consideró que “se debe aceptar” la última oferta salarial provincial, que incluye una suma no bonificable de 40 mil pesos a depositarse el 27 de junio, aunque aclaró que la organización sigue reclamando aumentos que “sean sostenidos en el tiempo” y no soluciones parciales que se estanquen. “Queremos que los porcentajes se sigan sumando al bolsillo del trabajador y no queden congelados”, afirmó.

Además, destacó que se logró abrir una mesa específica para tratar la crítica situación del sistema de salud, donde señaló que hay “carencias estructurales” en toda la provincia. “Estuve hablando con el ministro y prometieron ambulancias para la zona. Estamos esperando que eso se concrete”, indicó.

Respecto de las paritarias municipales, confirmó que ATE presentó la nota formal solicitando la apertura de la negociación salarial en San Antonio Oeste, Ramos Mexía y Valcheta. “Estamos esperando respuestas. El último aumento ya se cumplió y es momento de discutir otro. Esta semana nos reuniremos con los compañeros paritarios para definir el porcentaje que se va a pedir”, adelantó.

Pezzatti también hizo un análisis crítico del contexto nacional: “Las paritarias a nivel país están muy por debajo de la inflación. Algunos trabajadores no reciben nada. Hay un relato ficticio sobre la estabilidad que no se condice con la realidad que se vive en los hogares”, advirtió.

El dirigente sindical cuestionó las medidas del gobierno nacional y denunció una “estrategia de miedo” hacia los trabajadores y la prensa. “Nos están llevando a un lugar donde no se puede decir lo que se piensa. El gobierno busca apagar cualquier reclamo, incluso con amenazas de gendarmería. Así no se construye democracia ni se respeta a quienes trabajamos todos los días”, sostuvo.

También expresó su preocupación por los despidos en distintos sectores del país, incluidos hospitales y empresas pesqueras, y por el avance del Pacto de Mayo y sus implicancias en temas laborales y previsionales. “Lo que más preocupa es la pérdida de humanidad en la política. Se gobierna con odio y con bronca, y eso se nota en la calle”, concluyó.

Desde ATE esperan que en los próximos días se confirme la convocatoria a paritarias municipales, en un contexto donde el poder adquisitivo de los trabajadores sigue deteriorándose.