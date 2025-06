“Hay que profundizar políticas públicas en San Antonio, Las Grutas y el Puerto”

El concejal Guillermo Masch, representante del espacio “Nos Une Río Negro”, realizó un balance de su labor legislativa y de su vínculo con el Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Adrián Casadei, destacando su compromiso con los acuerdos políticos y su voluntad de aportar a la gestión desde una postura propositiva.

Masch recordó su trayectoria en el Ejecutivo como delegado municipal de Las Grutas y cómo esa experiencia le permite hoy tener una mirada integral de la administración pública: “Sigo cumpliendo con el acuerdo político con Juntos Somos Río Negro y trato de colaborar siempre, tanto con los funcionarios del Ejecutivo como desde el Legislativo, respetando las normas y la Carta Orgánica”, afirmó.

Uno de los temas centrales que abordó fue la problemática de los montículos de tierra contaminada cercanos a establecimientos educativos. Masch explicó que elevó una nota formal al Ejecutivo, al Superior Tribunal de Justicia y al presidente del Concejo Deliberante, solicitando el retiro del material, debido al tránsito frecuente de niños por la zona. “La Universidad de Córdoba relevó que los niveles de plomo no eran alarmantes, pero por una cuestión de seguridad vial y salubridad, insistí en que debían retirarse. Por suerte, la Justicia dio lugar al pedido y el retiro comienza este 20 de junio”, informó.

Respecto a las prioridades legislativas, Masch destacó que su bloque trabaja fuertemente en facilitar el acceso a la tierra para vecinos con dificultades económicas. “Estamos impulsando una modificación seria de la ordenanza de tierras. Hay muchas familias que no pueden construir, y estamos extendiendo plazos y evaluando la condonación de deudas, siempre con informes socioeconómicos que justifiquen la medida. El objetivo es que no pierdan sus lotes y puedan cumplir el sueño de la casa propia”, remarcó.

Consultado sobre la articulación con el nuevo gabinete municipal, el concejal indicó que el vínculo aún está en construcción, pero expresó su intención de colaborar con los nuevos funcionarios: “Todavía no hubo demasiado contacto, pero espero que se acerquen al Concejo para trabajar en conjunto. Vamos a apoyar toda política que beneficie a los vecinos”, señaló.

Masch también se refirió a la necesidad de que los representantes institucionales estén cerca de la comunidad, especialmente en contextos económicos adversos. “En mi época como delegado me tocó priorizar la asistencia alimentaria en tiempos muy difíciles. Uno tiene que tener criterio y empatía, porque nadie va a pedir ayuda si no agotó todas las otras opciones”, recordó.

Finalmente, el edil brindó su visión a mediano y largo plazo para el desarrollo de la región, destacando el potencial turístico de Las Grutas, la importancia de reactivar la actividad portuaria y las expectativas puestas en el proyecto de gas natural licuado (GNL). “Nuestras economías históricas —la pesca, el turismo y la industria química— están en crisis. Esperamos que esta nueva economía llegue con responsabilidad y transparencia, y que sea una oportunidad real de crecimiento para toda la zona”, concluyó.

Con un tono moderado, Masch dejó en claro su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión cercana y sensible a las necesidades de la población, marcando su propio perfil dentro del oficialismo rionegrino. (nacionescriba.com.ar)