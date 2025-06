«Para un funcionario, la mejor oficina que puede tener es la calle»

Fabio León, ex candidato a intendente por Compromiso Ciudadano, compartió recientemente sus opiniones sobre diversos temas que impactan a San Antonio Oeste. Desde su perspectiva como ex comisario de policía, León ofreció un análisis directo sobre la seguridad, la gestión municipal y las preocupaciones de los vecinos.

León inició la conversación señalando una problemática central en la zona costera: la aparente falta de presencia del gobierno provincial en materia de seguridad. Su propuesta para enfrentar este desafío es clara: la creación de una academia local de formación policial.

«Creemos que esto animaría a los jóvenes a incorporarse a la fuerza y, principalmente, a permanecer en la zona», explicó León. Remarcó que el alto costo del alquiler es un problema significativo para los jóvenes policías trasladados. Una academia local, según su visión, «mitigaría este problema, permitiendo a los oficiales permanecer en su comunidad y utilizar los recursos existentes para su formación práctica profesional».

Al ser consultado sobre la labor de los actuales concejales de Compromiso Ciudadano, Araño y Gonzales, León expresó su firme respaldo. «Creo que nuestros concejales están haciendo un excelente trabajo», afirmó. «Desde el primer día, nos hemos comprometido a apoyar lo correcto y oponernos a lo incorrecto. Seguimos en esa línea, siguiendo de cerca las acciones del gobierno actual. Lo que consideramos incorrecto lo hacemos público y, si es necesario, lo denunciamos».

Sobre el persistente problema de la contaminación por plomo, León ofreció una solución tajante: no perturbar los sitios contaminados.

Citó una resolución del Tribunal Superior de Justicia que trasladó el material de San Antonio Oeste a las zonas conocidas como Pila 1 y Pila 2. «Enfatizó que la remediación aún no ha concluido y que retirar tierra de estas zonas y devolverla sería perjudicial», señaló León. También destacó la «enorme cantidad de trabajo que la Multisectorial de Vecinos realizó, que no debe simplemente desecharse. Ha habido desobediencia judicial, y eso es un delito», remarcó, defendiendo el trabajo de la Multisectorial.

El 2 de junio de 2025, el intendente Casadei juramentó a nuevos funcionarios, y la opinión de León sobre estos nombramientos fue crítica. Utilizando una analogía futbolística, expresó: «En términos futbolísticos, si como entrenador tenés que cambiar a la mitad del equipo porque no funciona, creo que el problema es del entrenador y no de los jugadores. Por mucho que cambie a muchos funcionarios, no podrá cambiar la realidad que nos afecta a todos, como la contaminación ambiental, que es un delito ecológico. No creo que sus acciones cambien mucho».

León también abordó un sentimiento generalizado entre la comunidad: el cansancio público con los funcionarios percibidos como desconectados de las problemáticas diarias.

«Hay una exasperación generalizada entre la gente, sobre todo en los barrios, porque la municipalidad no se acerca», afirmó. Describió situaciones frustrantes: «Si la gente va a la municipalidad, o no la atienden o les dicen que deben traer una nota, o que esperen hasta mañana: ‘Hoy no puedo’, ‘el funcionario tuvo que viajar’ o ‘está en una reunión’. Y así es como cansan a los residentes para que dejen de ir a la municipalidad».

Retomando su visión de la gestión, León enfatizó: «Para un funcionario, la mejor oficina que puede tener es la calle. Hay que ir a los barrios, dar la cara, escuchar y resolver los problemas de la gente».

Subrayó su origen humilde y su cercanía con la comunidad: «No me molestaría en absoluto que me invitaran a un mate o un vaso de agua. Vengo de una familia pobre, humilde, honesta y trabajadora. Si un vecino me llama, ahí estaré».

Finalmente, León hizo un llamado a un cambio profundo: «La gente necesita un cambio real, un cambio de rumbo, un giro de 180 grados. Estamos trabajando y escuchando a los vecinos, y seguiremos haciéndolo porque creemos que la verdad está ahí, en la voz del pueblo». (nacionescriba.com.ar)