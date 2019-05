Aumentaron las tarifas, pero algunos taxistas no quieren el incremento

La bajada de bandera desde el pasado miércoles es de $41,27.- y cada cien metros es de $4,76.- Recordemos que la ordenanza establece aumentos tres veces al año según lo que estipula el INDEC con los incrementos.

La mayoría de los dueños de vehículos aumentaron “todo el mundo está con tarifa nueva excepto una de las bases porque dicen que no le es propicio para esta época, pero lo cierto es que deben aumentar porque esto está por ordenanza y las normas hay que cumplirlas y la mayoría de los taxistas estamos regulados así, pero con una inflación del 50% si debemos aplicarla una vez al año no es negocio y no se puede mantener el rodado ni la continuidad laboral” señaló Alberto Piuno.

“Desde que se conformó la asociación de taxistas tuvimos mejor diálogo político, en cambio estas personas que dicen que quieren mantener el precio, el estado lo fijó y esta gente hace competencia desleal, pero no se debe imponer, si ellos quieren cobrar de menos, que lo hagan individualmente” sostuvo.

Por su parte, algunos taxistas llegaron hasta la municipalidad mencionaron que no están de acuerdo con el nuevo aumento. En este sentido dijeron que no están en condiciones de aumentar las tarifas, para ello presentaron una nota en el Concejo Deliberante y expresan que la situación en el trabajo disminuyó y por esto pidieron retocar la ordenanza para que no sea el aumento entre tres o cuatro veces y que solo se aumente en dos etapas: marzo y diciembre.

Sobre la asociación expresaron que no están todos representados y que la situación laboral en las bases están muy complicadas y muchos hacen parada en otros lugares para tener mayores oportunidades más allá del trabajo de la base.

Probablemente esta semana seguirán analizando la situación respecto a la presentación, hubo reunión con el ejecutivo y con el legislativo municipal.