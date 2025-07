«Avanzamos con el plan de regularización catastral y se detectó un elevado número de falsos baldíos»

El plan de regularización catastral ya corrigió más de 10.000 registros erróneos. La Agencia de Recaudación busca mejorar la justicia tributaria y aumentar los ingresos provinciales.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro avanza con un ambicioso plan de regularización de mejoras edilicias no declaradas, que ya permitió sumar 1,5 millones de metros cuadrados construidos a la base imponible del impuesto inmobiliario. La medida, implementada a comienzos de este año, busca mejorar la recaudación provincial y garantizar una valuación justa y equitativa de los inmuebles.

El gerente de Catastro de la provincia, Marcelo Lupiano, explicó que el operativo comenzó tras detectar un elevado número de terrenos registrados como baldíos que, en realidad, tienen construcciones. “Salimos a buscar lo que denominamos ‘falsos baldíos’. Detectamos superficies construidas de unos 150 metros cuadrados en promedio que no estaban declaradas. Esa suma representa casi un millón y medio de metros cuadrados ya incorporados a la base tributaria”, detalló.

Lupiano recordó que, según la legislación vigente, los propietarios tienen la obligación de declarar toda mejora o desmejora en un plazo de 30 días. Sin embargo, admitió que muchas personas desconocen esta exigencia y creen que con declarar en el municipio es suficiente. “No tenemos una buena comunicación entre los municipios y el Catastro. Es una falencia que estamos intentando solucionar desde que asumimos. En lugares como Viedma y Bariloche ya avanzamos con mejores canales”, señaló.

En Río Negro hay unas 355.000 parcelas registradas, de las cuales entre 80.000 y 90.000 figuraban como baldíos. Con el operativo ya se logró reducir ese número en alrededor de 10.000 casos. “Sabemos que aún hay más falsos baldíos, pero el enfoque fue avanzar primero sobre las inconsistencias más grandes. El criterio es ir de lo más general a lo más específico, también por una cuestión de justicia y de recursos disponibles”, explicó el funcionario.

El trámite de regularización es gratuito y se realiza de forma digital a través del sitio web de la Agencia. Para completarlo, se debe presentar una foto del plano de obra aprobado por el municipio, una imagen de la fachada del inmueble y el comprobante de pago. Con esa información, el organismo actualiza de oficio la valuación catastral.

Lupiano aclaró que quienes se presenten voluntariamente antes del 31 de agosto para declarar mejoras no informadas obtendrán un beneficio: el impacto en el impuesto regirá desde la fecha de la carga, y no desde el inicio del año fiscal. Además, aclaró que esta actualización no interfiere con la posibilidad de construir ni bloquea trámites previos.

En una primera etapa, el plan analizó 26 localidades de la provincia, con mayor impacto en General Roca, donde se detectó un importante nivel de desactualización. En Cipolletti y Bariloche también se encontraron inconsistencias, aunque en menor medida. En esta nueva fase, el foco se pondrá en parcelas ya declaradas como edificadas, pero que presentan diferencias relevantes entre la superficie registrada y la real.

“Queremos enviar un mensaje claro: si todos actualizamos nuestra información, podemos garantizar una tributación más justa. Estamos construyendo una conducta social basada en la equidad y la transparencia, usando tecnologías cada vez más accesibles y herramientas que mejoran la precisión”, concluyó Lupiano.