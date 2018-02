Control de alcotest en Las Grutas: 15 conductores dieron positivo el fin de semana

En el marco de la temporada de verano, el pasado fin de semana, se efectuaron diversos controles vehiculares en el ejido.

En la ocasión, el Director de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Mario Hernández informó el resultado de la tarea del fin de semana pasado, efectuada junto a personal de tránsito municipal, agentes de la comisaria Nº10 y de la policía provincial. El día viernes 02 el resultado del control llevado a cabo en distintas arterias de la ciudad, arrojó un total de 15 ciclomotores de distintas cilindradas retenidos, principalmente a causa de falta de luces, falta de documentación y caños de escape adulterados. Además, se labraron varias actas por falta de documentación y actas preventivas a ciclomotores y vehículos hasta constatar la documentación correspondiente.

Por consiguiente, el Director detalló que los operativos prosiguieron por la madrugada del sábado en el balneario Las Grutas y en ruta, donde se controlaron aproximadamente 65 automóviles, constatando 15 alcotest positivos. El funcionario destacó que los controles se tornaron con rigidez a causa de que un conductor se negó a presentar la documentación personal y vehicular, por tal motivo, quedó detenido y a disposición de la comisaria Nº 29 de la ciudad.

Por otro lado, el funcionario hizo referencia a los operativos de verano, que junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, agentes de la Policía N° 29, Gendarmería y personal de la Dirección de Tránsito municipal, se controlaron aproximadamente a más de 5000 vehículos, obteniendo resultados favorables, debido a que a pesar de la gran concurrencia y aumento de circulación en el verano, se realizaron pocas infracciones y no hubieron siniestros viales de trascendencia, lo que demuestra que los veraneantes y residentes cuentan con la documentación correspondiente al circular. No obstante, Hernández resalta el número de alcotest positivos en la localidad, “más allá de los controles que podamos realizar, debe existir el compromiso de la sociedad, debemos aprender a respetar las normas, este problema no lo solucionamos solamente con controles, debe haber un compromiso de todos”, completó.

En este marco, Hernández, detalló “el objetivo es prevenir accidentes automovilísticos y garantizar la seguridad de la población y de los turistas que nos visitan, es importante que la gente tome conciencia sobre los riesgos de conducir de manera imprudente o después de consumir alcohol o sin utilizar las medidas de seguridad, el casco para los motociclistas y el cinturón de seguridad para los automovilistas”.

De acuerdo a lo señalado, el funcionario aseveró que los controles se continuarán intensificando en la localidad tanto en ruta, como en los ingresos a las plantas urbanas y arterias de la localidad, de acuerdo al programa que lleva adelante el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Por dicha razón, se recomienda a los conductores cumplir con la documentación del vehículo, el seguro, el uso del cinturón de seguridad, el uso de luces bajas en ruta, adelantamientos indebidos y el uso del casco. Además, recordar que la RTO es de carácter obligatoria de acuerdo a la Ley Nacional 24.449 y los conductores que todavía no hayan realizado la transferencia de titularidad de la tarjeta verde, regularizar la misma, debido a que puntualmente se pedirá su tenencia, dando cumplimiento al Art 40 inciso B de la Ley Nacional”. (Prensa Municipio SAO)