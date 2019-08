Denunciarían a funcionarios de la pesca y llaman a estar en alerta con asamblea permanente

Más de 200 trabajadores entre marineros, maquinistas y patrones se encuentran sin trabajo por la. El delegado del SOMU, Juan Pablo Gattoni, negó que exista una caída del recurso, ya que se han registrado capturas de merluza en los últimos días.

“Afiliados a los tres gremios del sector, se encuentran sin tareas y enfrentando profundas necesidades que los obligan a exigirle al gobierno provincial medidas urgente para paliar la situación por eso los gremios decidimos mostrar lo que hay, que es un recurso mal manejado, hubo barcos que estuvieron sacando merluza entera hacia afuera y eran más de nueve mil toneladas y más de mil quinietos cajones, reitero todo se maneja mal” indicó el gremialista.

“La película de todos los años que se va repitiendo, cuando llegó el langostino se trabaja en ello y no en otro producto. La realidad es que se debe repartir las toneladas, respetando la tasa de cada especie, es sabido también que hacían langostino con barcos foráneos inclusive, pero ingresaban producto y lo sacaban de la localidad sin procesar” aseveró.

“Solicitamos una reunión, pero cada vez que estamos por hacerlo la cancelan a último momento, parece que a alguien no está agradando esto que hacemos, no quieren darnos explicaciones, ni siquiera de las medidas que van a tomar, los barcos están parados, no están pagando lo que deben, los empresarios no respetan al trabajador” afirmó Gattoni.

“Somos los tres gremios que van al agua, ahora estamos unidos, en estado de alerta y movilización en asamblea permanente, son unos 28 barcos que están parados” agregó que “no es mínimo lo que ingresa, por ejemplo ayer entró unos 1200 cajones de merluza y eso no lo dicen a nadie”.

Manifestó que esa parálisis repercute también en las plantas pesqueras y otros participantes de la cadena productiva “por cada barco son entre cinco y siete tripulantes, son muchos los que no están trabajando”.

“Estamos evaluando las medidas y también hacer una denuncia penal respecto a la cantidad de notas que hemos elevado sin respuesta de la otra parte, seguramente sería por mal desempeño de funcionario público, tantos reclamos y ninguno de ellos fueron capaces de dar solución”.

