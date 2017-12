Dura respuesta de la presidenta de la junta vecinal del barrio Unión al Juez de Faltas Vidondo

Sr. Juez de Faltas Nicolás Vidondo. Tengo el agrado en dirigirme a Usted, en respuesta a su nota de fecha 3 de agosto.

Ud. sostiene en su misiva que el Municipio carece de posibilidades de corregir las situaciones de los terrenos baldíos y propiedades abandonadas con cuantiosa basura, malezas y alimañas. Contrariamente a lo que Ud. opina, entendemos que el Municipio tiene plenas potestades para proceder a la limpieza v saneamiento de los predios, con cargo al propietario, adjudicatario poseedor o simple tenedor. Ello así porque entre los deberes y facultades esenciales del Estado Municipal se encuentra la de velar por la seguridad, higiene y salubridad pública (arts. 229, inc. 9 y 15 de la CP y arts.15 incisos s y 9, 16, inc. 1), 18, 20. Inc. 12); 83. inc. 20) de la Carta Orgánica Municipal). El interés público y colectivo siempre esté por encima del interés (en este caso desinterés) de los particulares. La salubridad e higiene pública es un valor y derecho que tiene prioridad sobre la facultad del particular de hacer uso reprochable de su propiedad en consecuencia, la Municipalidad debe intervenir, limpiar y sanear la propiedad con cargo al propietario o poseedor y sancionarlo si infringe la normativa municipal, única forma de cumplir adecuadamente con la facultad- debe de garantizar la salubridad pública que le es impuesta por el sistema normativo. Es indiferente para el caso que se trate de terrenos con adjudicación municipal o con titulares dominiales, ya que la facultad no se relaciona a la naturaleza jurídica de título que ostenta el responsable del inmueble, sino que proviene del deber público de garantizar Ia salud y la seguridad de la población. A título informativo le hacemos saber que el Municipio ejerció tales funciones en varias gestiones.

Tampoco lo impide el no hallar a los propietarios, ya que no se requiere su autorización para proceder a la limpieza y, de no conocerse su paradero, la ejecución de las deudas y de las sanciones pecuniarias que se le impongan prevé la citación por edictos, pudiendo continuar las actuaciones tras el vencimiento del plazo de citación. De hecho, en la década de los 80 y 90 se subastaron varios baldíos con propietarios que tenían domicilio desconocido, lo que posibilito que estos se pongan en valor, se construyan y contribuyan al fisco municipal.

Por lo expuesto, no existiendo obstáculo alguno para que el Municipio proceda a la limpieza de terrenos baldíos y propiedades abandonadas y aún de aquellas habilitadas pero que por su estado afecten la seguridad y salubridad pública, es que se solicita el cese de la actitud pasiva y se tome accione en orden al cumplimiento de los deberes esenciales del Municipio como es el de garantizar la seguridad y salubridad de su población.

Sonia Gattoni, presidente de la Junta Vecinal Barrio Unión

RECLAMO DE VIEJA DATA

Nota del Editor: este reclamo que realiza la Junta Vecinal del barrio Unión no es nueva. Sino que proviene desde al menos dos años atrás según consta en los archivos de este medio digital y conscuentemente no tienen la respuesta válida.

Los vecinos necesitan acciones concretas, no es la primera vez que desde este diario digital se menciona estas situaciones y con las denuncias se ha logrado recuperar espacios que eran abandonados por dueños que en su mayoría tienen importante poder adquisitivo y no les importa la seguridad del resto de los habitantes. El municipio tiene poder de policía para actuar como lo menciona la nota, lo establece la Carta Orgánica.