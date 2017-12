Situación de ALPAT “somos optimistas que todo va salir adelante” dicen desde el gremio

Sobre la situación que atraviesa ALPAT el secretario gremial de SPIQYP Alejandro Gaioli, menciono a InformativoHoy que “hoy medianamente se acomodó el tema de lo que es pago, lo haberes se han pagado prácticamente el 100 % de los afiliados. Lo que es cobro de personal fue muy complejo hasta ahora, pero se viene cobrando, si bien no en tiempo y forma, pero dentro del mes se está pagando los sueldos, pero se sigue el pago en cuotas porque es la única forma que encontró la empresa para poder hacer frente al pago de los sueldos” agregó que “el tema Bancos también se resolvió, la gran mayoría que quedo afuera del sistema se le abrieron cunetas de cajas de ahorro en el Nación, como paliativo hasta que se pueda resolver el tema de las cuentas sueldos” indicó.

“Muchos de los problemas se vienen resolviendo, el mayor problema que tiene ALPAT hoy en día es el tema pagos, se viene solucionando día a día, los afiliados por ahora tienen cobertura, salvo algún caso excepcionales que se van arreglando en el momento. Pero es un problema ajeno a lo que es el pago” afirmó.

Sobre la posible venta de ALPAT dijo “no se sabe nada a ciencia cierta, primero el grupo está inhibido, por lo tanto no se puede vender y no se puede comprar. Toda operación que se haya realizado hasta ahora, meramente lo que se hizo público fue todo de palabra, no hay nada escrito, hasta que el juez no autorice una venta o levante la inhibición del grupo, no se puede hablar de la compra por parte de nuevos dueños. Si se han presentado y han enviado comunicados, pero ante tanto no se levante la inhibición no pueden hacerse cargo de la empresa”.

“Hasta que no se resuelva esto, nos mantenemos en la espera. Todas las gestiones se están haciendo, se está hablando con representantes políticos, desde local, provincial y de Nación para que se definan en algún sentido para poder salir adelante. También soy muy optimista que esto va a salir adelante, si bien en estos momentos nos falta unos meses más de crisis, pero vamos a salir adelante” aseveró el gremialista.