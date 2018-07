Editorial: dinamismo

Las palabras de Rivero “el peronismo federal va a venir a Río Negro y será una opción política” no fueron adrede, luego manifestó “también tiene que definir en qué modelo van a estar” el mensaje a Martín Soria donde no cabe el Frente para la Victoria, afín a las ideas kirchneristas y agregó “nosotros los peronistas, no tenemos nada que ver con la senadora Odarda” dejando en claro que el pichetismo, no va aceptarla en el armado conjunto.