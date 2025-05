Editorial: incógnita

Los municipios de siempre, los más populosos, son los que buscan conquistar los candidatos. Bariloche, Regina, Roca, Cipolletti y Viedma serán los principales escenarios donde se concentrarán las campañas para las elecciones nacionales.

El gobernador Weretilneck inició este año una recorrida por cada localidad, destacando anuncios y recordando que, para obras públicas, se utilizan fondos provinciales y recursos provenientes del bono petrolero.

Sin embargo, uno de estos anuncios pasó desapercibido en San Antonio Oeste. Podría haber sido una proclama importante, pero se diluyó por un error de funcionarios: se utilizó tierra de una cantera sobre la que pesaba un amparo judicial que impedía remover sitios donde se remedió la contaminación por plomo.

A raíz de este hecho, se presentó un pedido de interpelación al funcionario a cargo de Servicios Públicos, Martín Millán, que probablemente no prospere. No obstante, el proceso continuará con denuncias penales, no solo por parte de concejales opositores, sino también de legisladores del espacio Vamos Con Todos, como lo expresó esta semana la parlamentaria Ayelén Spósito.

La continuidad de estos sucesos burocráticos mantendrá vigente un tema sensible que ha generado malestar en la comunidad.

Otro anuncio relevante fue el acuerdo firmado el viernes con las empresas que conforman VMOS, para exportar petróleo crudo por Punta Colorada. Se prevé que en un año se concrete también el acuerdo con una exportadora de GNL.

El gobernador explicó cómo se utilizarán esos recursos en dólares: en servicios e infraestructura, áreas que las comunidades padecen tras largos períodos sin avances significativos, especialmente en el área de Salud.

La carencia en esta región es notoria, y el esfuerzo de médicos y enfermeros compensa, en muchos aspectos, las múltiples deficiencias.

Por eso, los anuncios resultan esenciales, y así lo entiende el mandatario provincial. Uno de los más importantes se dará a conocer en los primeros días de julio, o quizás durante el aniversario de San Antonio, cuando unos 400 obreros ya estarán trabajando en Punta Colorada. Ese hito traerá consigo la noticia de la fecha de inicio de las obras para la planta de GNL, que contará en el futuro con dos barcos de exportación.

En cuanto a la contienda electoral en nuestra zona atlántica, Sierra Grande y Viedma muestran un buen panorama para el oficialismo. La gran incógnita es San Antonio, que deberá afrontar sus propios problemas internos.