“Educación no emite la resolución para crear un cargo auxiliar en el centro infantil y hay madres que pierden las clases del secundario nocturno”

Dialogamos con la directora del centro nocturno de estudios secundarios, la profesora Carolina Cura “está funcionando el centro infantil que son hijos de nuestros alumnos del CENS 2 y para aquellos que quieren finalizar sus estudios, los chicos quedan en este lugar específico en la escuela 161, como la reglamentación dice que los niños y niñas deben ser atendidos por una maestra de ciclo y una maestra de inicial, tenemos siete niños menores de cinco años y además hay ocho en lista de espera varios de ellos menores de cuatro años, no se nombró el cargo de auxiliar y son chicos deambuladores, pañaleros” agregó “lo lamentable es que está pedido en octubre del 2017, no se cró el cargo, deberían haberlo presupuestado, en ese momento había más de cinco niños menores de cuatro años, pero no lo hacen” mencionó que si actualmente un chico necesita ir al baño van todos con la docente “eso no puede ser porque no lo pueden dejar solitos, es un ejemplo de porqué necesitamos cubrir ese cargo” sostuvo.

“Está todo certificado que las alumnas están en la escuela y la semana que viene vamos a ir rotando con los chicos eso implica que las docentes deben faltar, lamentablemente no crean el cargo que se necesita esencialmente, la supervisora dijo que no tiene nada, el año que viene seguirán anotándose donde tendremos mayor afluencia de madres con hijos” afirmaron.

Según las mamás expresaron “no lo puedo dejar a los chicos en la casa porque no se puede quedar, ya que no tenemos quien los cuide y tenemos que cumplir con las clases y las evaluaciones que estas no la podemos perder” además expresaron que hay matrimonios que cursan y los pequeños están en el jardín.

“Nos cuesta mucho cuando perdemos la materia retomarla y la verdad necesitamos que el centro funcione bien porque incluso tenemos compañeras que están en lista de espera y falta mucho por no tener otro docente y este espacio es muy necesario porque tenemos la tranquilidad de que están aquí cuidados”.

Cura comentó que necesita un auxiliar de cocina porque actualmente quien esta a cargo se encuentra embarazada, “ese cargo tampoco se cubrió y lo estamos haciendo nosotros suplantando porque si cerramos el jardín las madres pierden las pruebas y por eso tenemos que cocinar nosotros en pos de los alumnos” aseveró.