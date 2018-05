Vuelve el GEAMIN, remediarán las calles de la zona de la ex fundición

Así lo comunicó la representante de la multisectorial de vecinos Patricia Llonch “el Subsecretario de Minería de Nación, Juan Biset, me informó que la próxima semana llegarán a la localidad la Coordinadora de GEAMIN, Carolina del Valle con un equipo de técnicos de la repartición y de la contratista, para medir las concentraciones de metales en las calles y veredas del sector de La Fundición y definir los límites de los espacios a intervenir, para iniciar las tareas de remediación a la brevedad. La obra será realizada por TAYM.

Recordemos que la empresa ya se había retirado definitivamente esta semana y que el obrador fue desmantelado “el Jefe de Obra ya no está en San Antonio Oeste y el Gerente de Operaciones también se ha ido” expresó Llonch que los comunicados lo hacen a través de una persona llamada Marcos Flores, cuyo cargo o función se desconoce.

Recordemos que el 17 de abril la Jueza Federal Mirta Filipuzzi resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por miembros de la Multisectorial y ordenó al Estado Nacional -Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Secretaría de Minería de la Nación- que “arbitre en forma urgente las medidas necesarias para remediar los sitios identificados como calles y veredas de las Manzanas 383 y 384 de San Antonio Oeste” justamente esto último aparentemente se va a cumplir.

Por otra parte, la pila del Autódromo y la pila 2 de La Estanciera no han sido intervenidas en ningún sentido; las escorias contaminantes siguen presentes igual que antes de la llegada de Taym, pero ya no cuentan con cerco que restrinja el acceso de las personas; quien se acerque estará expuesto a severos riesgos de intoxicación. Las pilas intervenidas por Taym (pilas 1 y 3 de La Estanciera) tampoco están cercadas, a pesar de la contaminación subyacente, que no ha sido saneada. La pila de La Fundición, también intervenida por Taym, presenta un estado lamentable, con el cerco destruido y escombros en su interior.

GEAMIN llegará a realizar las mediciones, se sabe que las calles y veredas de la Fundición, en particular las arterias Libertad, Automóvil Club Argentino y Alvarado, presentan concentraciones de metales pesados muy por encima de los valores de referencia establecidos por ley para suelo residencial.

Por otro lado, la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, anfitriona en el plenario de Defensores del Pueblo en Viedma solicitó apoyo a sus pares nacionales para lograr que se reanude el proyecto Geamin para la terminación de la remediación del pasivo ambiental que afecta con la contaminación con plomo a la localidad de San Antonio Oeste.(Multisectorialdeplomo.org)