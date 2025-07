«El Día del Perro que no podemos celebrar» (carta de lectores)

En el Día del Perro, reflexiono sobre los pocos que han conseguido hogar, contra los cientos y miles que siguen deambulando por todas partes. No puedo decir «Feliz día» sin sentir, con empatía, el sufrimiento de tantos.

En medio de una creciente superpoblación de perros, solo queda apelar a las organizaciones e instituciones gubernamentales, quienes son las que deben tomar «cartas en el asunto», dado que, desde hace años, no se ha hecho casi nada al respecto. Y, en nuestro caso en particular, cuando se hizo, no se cuidó ni se continuó. Hoy transitamos en reversa, alejándonos de lo que un plan técnico y ético podría lograr.

En este contexto, no podemos hablar de tenencia responsable, dado que la cantidad de animales en situación de calle lo impide. Obviamente, debemos castrar siempre, pero como familia que somos (y por eso ya no consideramos a estos seres como mascotas), debemos darles la misma posibilidad de bienestar que tenemos cada uno de nosotros.

Pero, repito… hoy el enfoque debe ir hacia otro lado. Combatir esta situación de exceso de población de perros y gatos es como una guerra: debe haber un plan y una estrategia, batallando cada día con acciones concretas y sostenidas. Sin embargo, no son los ciudadanos quienes deben resolver esto solos, porque es una problemática gigante, de salud pública y medioambiente, que nos afecta a todos, humanos y no humanos.

Ojalá algún día podamos celebrar su día con conciencia. Por hoy, la solución parece demasiado lejana.

Gabriela Latorre DNI92719831

