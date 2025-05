El «Team Cristian Lagos»: forjando boxeadores con pasión y realismo en San Antonio Oeste

En el corazón de San Antonio Oeste, el Team Cristian Lagos se erige como un espacio donde la dedicación al boxeo se vive con intensidad.

Diariamente, en jornadas que se extienden a lo largo de tres horarios, convergen atletas de diversas aspiraciones. Algunos buscan la disciplina y el aprendizaje técnico del pugilismo, mientras otros se preparan rigurosamente para futuros compromisos competitivos.

Es palpable la entrega y el fervor que cada integrante deposita en sus entrenamientos, bajo la atenta mirada y la vasta experiencia de Jorge «Puma» Calfin y Gabriel Puñalef Calfin. Ambos referentes del boxeo regional, nacional e internacional, cuyo legado se evidencia en hitos como el enfrentamiento de Gabriel contra Rohan Polanco en Portland (EEUU). En esta ciudad costera, la tradición boxística ineludiblemente se asocia con la trayectoria de la familia Calfin.

Con orgullo, Gabriel comparte con sus alumnos, mate de por medio, un símbolo tangible de su trayectoria: «este símbolo que llevo en mi ropa lo otorga la WBO Organización Mundial de Boxeo, no todos lo tienen» . Esta distinción subraya su recorrido y el nivel alcanzado en el deporte. Además, con un sentimiento arraigado a su tierra, expresa: «tengo el orgullo como sanantoniense de haber estado en escenarios en Reino Unido y EEUU, no fue sencillo pero puede hacerlo» . Estas palabras no solo reflejan sus logros personales, sino que también inspiran a las nuevas generaciones, demostrando que los sueños, con esfuerzo, pueden trascender las fronteras.

En una nueva etapa de este compromiso con el boxeo local, el equipo se encuentra trabajando activamente en la conformación de «PUÑALEF CALFIN PROMOTIONS» . Esta iniciativa busca profesionalizar la promoción de nuevos talentos, con el objetivo de impulsarlos al plano regional y nacional, contando con el aval de la Federación Argentina de Box (FAB) .

La filosofía que imparte Jorge Calfin, reiteradamente manifestada, subraya un camino exigente pero factible para los jóvenes aspirantes, desestimando la relevancia de logros puramente locales y alertando sobre visiones distorsionadas de la realidad deportiva.

El gimnasio cobra vida de lunes a viernes, ofreciendo un espacio tanto para aquellos que adoptan el boxeo como una actividad recreativa, con una creciente adhesión, como para quienes se encuentran en la etapa competitiva, sujetos a una preparación más demandante. La propuesta del Team Cristian Lagos se fundamenta en el trabajo constante, la humildad y la conciencia de la importancia de mantener una perspectiva realista, desprovista de promesas infundadas.

El Team Cristian Lagos, liderado por la sabiduría de Jorge y el ejemplo inspirador de Gabriel, ahora expande sus horizontes con «PUÑALEF CALFIN PROMOTIONS», reafirmando su compromiso con el crecimiento y la proyección del boxeo en San Antonio Oeste. (naconescriba.com.ar)