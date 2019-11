Fernández “todos hacen pases a plantas antes de irse del municipio”

El abogado y dirigente Radical, Pablo Emilio Fernández, fue entrevistado respecto de la situación planteada con la incorporación a planta permanente, de un grupo de trabajadores comunales, anunciada por el intendente Luis Ojeda, en ocasión de la fiesta del día del trabajador municipal, a menos de un mes de la finalización de su gestión.

El abogado, al ser consultado si esta medida podría ser revertida por el próximo gobierno comunal, ya que la decisión partió del ejecutivo sin ser convalidada por el legislativo, estimó que no, pero que ademas, “todos los intendentes, incorporaron empleados a la planta permanente de la municipalidad sanantoniense, incluyendo al propio Casadei.

“Si hubiéramos querido un marco democrático, el pase a planta debe ser considerado en el Concejo Deliberante, pero esto que hizo el ejecutivo no debe sorprenderse nadie, Casadei hizo lo mismo, Iud hizo lo mismo y Ojeda también se suma a esto”.

“Los gobiernos provinciales también hacen generalmente pases a pantas y en períodos electorales”

“No digo que no se merezcan, pero acá son los modos, al trabajador le da una garantía y una estabilidad laboral importante”.

“La transición debía ser responsable con diálogo y esto patea el tablero de esta transición”.

“El intendente tiene derecho de hacerlo, no es el modo, paro también tiene derecho el intendente entrante que revise una a una las carpetas de quién, pero es lógico que pataleen los ingresantes al municipio, lo mismo la habrá sucedido a Iud”

“Yo creo que debió ser consensuado, Ojeda lo hubiera hecho pero me parece que esto no sucedió y no va a suceder”.

“Yo no estoy cerca de Casadei, hablamos de alianza entre la UCR y JSRN, pero en negociaciaciones me corrí porque no hubo algo bueno que nos merecíamos allí en este proceso, pero los correligionarios quisieron ir allí antes de tener una lista con identidad propia”

“A la UCR le fue mal en todas las localidades se perdió en muchas y por ahí está muy complicada para esta en San Antonio, se vio la polarización, a pesar que yo me tenía fe de que podíamos meter un concejal” (Foto archivo)