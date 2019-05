Foro CAME: el desarrollo estratégico de la región patagónica se debatió en Las Grutas

En la búsqueda de contribuir al desarrollo estratégico de la región, potenciar sus cámaras y pymes, generar ideas estratégicas y fortalecer la productividad a través de la integración, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el apoyo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) y la Cámara de Comercio y Turismo de las Grutas, llevó a cabo el Foro Regional Patagonia, en la localidad rionegrina de Las Grutas.

Cientos de dirigentes Pyme de todos los sectores productivos de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y autoridades provinciales y municipales se congregaron en este federal encuentro que hizo foco en un nuevo cambio de paradigma buscando trabajar en políticas que fomenten la innovación y la capacidad productiva integral de las Pymes regionales, atendiendo sus demandas y dando respuesta a sus problemáticas específicas.

El acto de apertura del encuentro contó con la presencia del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el secretario de Hacienda de CAME, José Luis Valdés, quien asistió en representación del presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán; el secretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Nación, Alejandro Lastra; el secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, Walter Sequeira, y el secretario de Turismo de Río Negro, Daniel García.

Allí, el vicegobernador rionegrino agradeció a CAME por haber elegido a la provincia para la realización de este Foro y subrayó: “Cuando Las Grutas no era el destino que es en la actualidad, fueron los pequeños empresarios quienes apostaron sin buscar obtener rédito económico y así lo hicieron grande. El desarrollo de esta ciudad tiene dos importantes actores: el Estado, como gran inversor de infraestructura; y el pequeño empresario que es quien le dio vida, decidiendo invertir y trabajar en la zona. Es fundamental el lugar que ocupa el sector que CAME representa y es nuestro deber apoyarlo, por eso desde el gobierno de la provincia tenemos políticas específicas y activas para las pymes que motorizan las ciudades”.

Por su parte, José Luis Valdés resaltó la importancia de este tipo de encuentros e indicó: “Una de las grandes banderas de la actual gestión de CAME es la regionalización. Nuestra propuesta de fortalecimiento del federalismo es atender las problemáticas específicas de cada una de las regiones para poder potenciar sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades”. Asimismo, el secretario de Hacienda de CAME remarcó el trabajo que está haciendo la provincia de La Pampa para trabajar con su Federación, así como la labor neuquina en pos del fortalecimiento de la entidad representativa provincial.

A su turno, el anfitrión local, Walter Sequeira, enfatizó: “Es un orgullo que se esté haciendo este foro en nuestra localidad. Esto es el federalismo. CAME está en cada rincón de la Argentina y en estos eventos se muestra lo que venimos pregonando”.

Por último, Alejandro Lastra, felicitó a CAME por el trabajo que hace por la actividad turística y destacó las enormes posibilidades que tiene la Argentina como destino para potenciar el desarrollo sostenible.

Cabe destacar que tanto Valdés como Sequeira hicieron especial mención al comprometido y enorme trabajo que vine haciendo desde hace décadas por la Patagonia Norte el secretario de Interior de CAME, Roberto Torres.

La jornada continuó con el primer panel a cargo de Agustina Gallardo, integrante del Departamento de Estudios Económicos de CAME, y Victoria Giarrizzo, economista y asesora de la entidad, quienes analizaron el papel de las Pymes en la economía argentina y su creciente desafió de ser competitivas en el mercado actual.

Luego, Gregorio Werchow fue el encargado de hacer la presentación de la Secretaría Corporativa de CAME. “A través de este espacio, desde CAME ofrecemos a las pymes diversas herramientas cumpliendo nuestra premisa fundamental que es impulsar el sector productivo creador de empleo por excelencia”, afirmó. También se refirió a los departamentos con los que cuenta la entidad que trabajan transversalmente con todos los sectores: Financiamiento, Capacitación y Comercio Exterior. “Todas estas herramientas están interconectadas en el tejido de la entidad representativa madre que es CAME. La asistencia a nuestras pymes es integral, por eso los invito a acercarse ya que vale la pena conocer esta revolución que nuestra entidad está haciendo para y por las pymes”, sostuvo.

“El turismo gastronómico como dinamizador de las economías regionales” fue el eje del tercer panel comandado por Mariángeles Samamé, directora de Productos Turísticos de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación, quien hizo hincapié en la gastronomía como una actividad federal que revaloriza el patrimonio culinario de cada provincia potenciando su desarrollo turístico.

Los paneles culminaron con el doctor en Ciencias Económicas, magíster en Estrategia y Geopolítica y asesor de CAME Turismo, Daniel Mercado, quien dio una clase sobre el paso de una economía lineal a una economía circular, donde los recursos se reutilicen para una mayor sustentabilidad económica.

Por la tarde, se llevaron a cabo talleres especializados de los siete sectores productivos que representa CAME: Comercio y Servicios; Industria; Construcción; Economías Regionales; Turismo; Mujeres Empresarias y CAME Joven. Estos espacios constituyeron una instancia de intercambio donde se expusieron los ejes centrales en los que se debe hacer foco para potenciar cada actividad en la región. Allí, se arribaron a interesantes estrategias de innovación, desarrollo y sustentabilidad, se delinearon líneas de acción concretas que optimicen los recursos regionales y mitiguen el impacto de las situaciones adversas, y se plantearon propuestas a presentar frente a diferentes organismos. Para conocer los temas abordados en cada taller, clic aquí.

Los mismos estuvieron a cargo del secretario de Relaciones Institucionales, Fabián Castillo, y del vicepresidente de Comercio y Servicios de CAME, Fabián Tarrío; el vicepresidente y el director de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez y Jorge Pazos; el responsable de Industria, Carlos Venier; el secretario y el director de Turismo, Gregorio Werchow y Sebastián Bel; la secretaria general y la vicepresidenta 1º de Mujeres Empresarias, María de los Ángeles Moyano y Laura Teruel, y el presidente de CAME Joven, Fabián Zarza.

Con el auditorio colmado, el secretario de Relaciones Institucionales, Fabián Castillo, dio cierre al encuentro junto a los representantes de cada uno de los sectores productivos de CAME y con la especial presencia del intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda. Allí, Castillo hizo referencia al compromiso de CAME con el futuro el país: “Es responsabilidad nuestra hacer una Argentina fuerte, de esperanza y de convicción. CAME es trabajo. Tenemos vocación y pasión de dirigencia por eso los invitamos a todos a que participen de nuestra entidad. Las cámaras y federaciones son el alma de CAME”, señaló, dando fin a la jornada que se coronó con los aplausos de todos los presentes.

En esta especial ocasión, el encuentro fue auspiciado por el Gobierno de la provincia de Río Negro, la Municipalidad de San Antonio Oeste, el Instituto Asegurador Mercantil, la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) y Tecnología e Información para Empresas SA (TEIPESA).