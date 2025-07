González “estamos abiertos al diálogo con las fuerzas políticas que presenten propuestas para la comunidad”

La concejal del bloque Compromiso Ciudadano, Jovita González, se refirió a la problemática del parador en la Quinta Bajada de Las Grutas, la paralización del proyecto del parador de los Tamariscos, y la calidad de las obras en ejecución en barrios populares.

Sobre la Quinta Bajada, González sostuvo que “chocamos con la misma piedra”, en referencia al uso inadecuado del parador por parte de algunos prestadores. Aseguró que el tema será tratado próximamente en las plenarias de trabajo del Concejo, ya que aún no se ha definido una postura definitiva.

En relación al parador de los Tamariscos, lamentó que el proyecto haya quedado trunco. Explicó que la licitación se realizó tardíamente y que hubo demoras por cuestiones financieras. “Era una oferta superadora que iba a poner en valor nuestra costanera, un espacio clave que históricamente no ha sido aprovechado como en otras ciudades costeras”, remarcó.

Consultada por un vecino sobre el estado del natatorio municipal, González indicó que por el momento no hay un pedido formal de informe, aunque recordó que el Concejo suele solicitar relevamientos semestrales para no recargar las áreas municipales. No obstante, reconoció que evaluarán la situación.

Respecto a la gestión actual, señaló que han tenido encuentros informales con algunos de los nuevos funcionarios, como la Dra. Ressler y el secretario Berbel, con quien ya existían contactos de su anterior función. En ese sentido, expresó que están dispuestos a trabajar de manera conjunta, pero advirtió sobre la necesidad de asegurar la calidad en las obras públicas, especialmente en aquellas que se ejecutan con fondos únicos. “Le planteamos a berbel la necesidad de una dirección técnica clara en el predio pesquero, porque esas obras no se pueden desperdiciar”, manifestó, y pidió que el apuro por inaugurar en fechas festivas no comprometa la durabilidad.

Se refirió a las elecciones nacionales de octubre, en las que su partido, al ser vecinal, no participará directamente. Sin embargo, aclaró que los afiliados tienen libertad para elegir según sus criterios. “Acompañaremos las propuestas que beneficien a San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto. Siempre con criterios éticos, legales y responsables”, aseguró.

Finalmente, González desmintió cualquier alineamiento directo con sectores partidarios nacionales, como el libertario, aunque reconoció que están abiertos al diálogo con todas las fuerzas que presenten propuestas para la comunidad. “No salimos a buscar, nos vienen a buscar”, sentenció.