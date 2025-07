Expectativa por la llegada de carne con hueso del norte a San Antonio Oeste

El nuevo escenario sanitario habilita el ingreso de cortes tradicionales desde el norte del río Colorado. Mientras en varias ciudades rionegrinas ya comenzó su venta, en San Antonio Oeste todavía no hay disponibilidad, aunque comerciantes locales están expectantes.

A partir de la reciente flexibilización de la barrera sanitaria dispuesta por el gobierno nacional, ya comenzó a venderse en varias localidades de Río Negro carne con hueso proveniente del norte del río Colorado. Se trata de cortes tradicionales como el asado y la falda, ausentes por más de dos décadas en la región patagónica. La medida genera gran expectativa entre comerciantes y consumidores por la posibilidad de acceder a precios más bajos.

En Viedma, por ejemplo, se espera para este viernes la llegada de la primera partida a una cadena local con un precio estimado de $12.500 por kilo de asado, lo que representa una baja del 22% respecto al valor actual. En tanto, en el Alto Valle, carnicerías de Roca, Cipolletti, Allen y Cinco Saltos ya comenzaron a recibir propuestas de abastecimiento de frigoríficos de Córdoba y Buenos Aires. Allí se estima una reducción del 30% al 40% en los precios.

En San Antonio Oeste, sin embargo, la carne con hueso del norte aún no está disponible. Comerciantes locales consultados confirmaron que no han recibido entregas ni información oficial sobre precios o plazos concretos. “Pedimos para ver, pero todavía no tenemos nada. No sabemos si la gente lo va a aceptar, son animales grandes, con grasa no tan blanca”, comentó un encargado de carnicería, quien estimó que el precio del asado de ese origen podría rondar los $15.000 o menos, frente a los actuales $18.000 o $20.000.

Además, indicaron que hay dudas entre los clientes y cierto escepticismo por las noticias contradictorias en torno a este tema. “Algunos preguntan, pero no es algo general. Hubo muchas noticias falsas y eso genera descreimiento”, señalaron.

La llegada de estos cortes representa un cambio significativo para el mercado patagónico, donde la oferta estaba limitada a carne proveniente de zonas libres de aftosa sin vacunación. No obstante, la calidad del producto es uno de los aspectos en discusión: varios carniceros advirtieron que la carne del norte podría ser menos tierna y más grasa debido al tamaño de los animales.

Por ahora, en San Antonio Oeste la carne con hueso del norte es solo una expectativa. Los comerciantes aguardan definiciones sobre costos, logística y aceptación del consumidor, mientras en otras zonas de la provincia ya comienza a notarse el impacto en las góndolas.