La Biblioteca Cincuentenario cumple hoy 62 años y 55 de labor ininterrumpida

Dialogamos con Francisca Antilef sobre este nuevo Aniversario, así comentaba a InformativoHoy, “La biblioteca pasó por distintos lugares desde sus orígenes que fue en el 1955, que un grupo de vecinos se reunieron con él intendente de esa época a quien le plantearon la necesidad de tener una biblioteca en el pueblo”.

“No fue hasta 1962 que empezó a funcionar la biblioteca y después comenzó a funcionar en distintos lugares hasta que se terminó el edificio propio, si es por años reales tendrían que ser 62 años en los que nace como una necesidad, pero de que empezó a trabajar de manera ininterrumpidamente hace 55 años”.

“Su creación coincide con el Cincuentenario de San Antonio Oeste, por eso su nombre además de cumplir años el mismo día del pueblo”.

“Para realizar hoy una actividad se nos complica, porque tenemos muy poco personal, por esto lo que hicimos es hacer una recopilación de fotos, muchas hemos impreso y otras la vamos a dejar digitalizadas para quién quieras las vea de la computadora, estás muestran el paso del tiempo, buscamos por muchos lugares, algunos personales, hicimos un buen registro, seguramente algunas personas van a faltar, hubo en otros tiempos que no era común sacar fotos”.

“Desde sus orígenes la biblioteca estuvo al lado del cine en la calle Victoria. Allá por el 1986, realicé el secundario y concurría a está, finalizando el mismo ingresé a trabajar como contratada y hasta ahora sigo recopilando la historia”.

“Una de las situaciones más dolorosas que hemos pasado fue el año pasado, porque perdimos un compañero, también a lo largo de todos estos años, donde estuvimos en distintos lugares, hemos tenidos personas que han trabajado mucho desde de la comisión que hasta hoy están, compañeros de trabajo ya jubilados, otros que se han ido a otras localidades, muchas colaboraciones y otras que se van sumando en distintos periodos o en distintas actividades, actualmente el presidente Jorquera hoy por hoy está en Bs. As,, lo hemos invitado para que se acercara a este Aniversario, porque si vamos a los papeles en la historia de la Biblioteca y desde 1973 él está desde siempre, siempre estuvo, por eso también la valoración a su persona”

“También valorar las personas que siempre estuvieron y que trabajaron que cuenten desde su lugar, para registrar como ven y como creció la biblioteca. Un dato, desde que arranco hasta ahora se tiene una cantidad de 26 mil libros estimativamente”.

“Lo que hemos hechos es sacar el material de libros que tenemos los de sala y el primer libro inventario que registra, el primer libro que se tuvo en la biblioteca por allá por el 1973, es un inventario en soporte papel porque después pasó a ser con la máquina de escribir y hoy por hoy tenemos todo cargado al sistema digital, es un gran paso”.

“El personal que se encuentra trabajando es Estela Fortunatti solo ella en atención al público, Silvia que es el personal de maestranza del municipio que con ganas de aprender se le enseñó lo que es atención al público, nos da una mano importante. También está Sabrina quién es una socia y estudiante de bibliotecología quién nos da una mano Ad Honorem tipo voluntaria, viene dos veces a la semana, Doril Dejgado quién es el tesorero de la comisión quién está todo el tiempo, Patricia está por la tarde con servicios generales, también tenemos amistades que siempre vienen y nos dan una mano desde los personal y otros socios que llegan por la tarde ayudando a terminar el inventario de los libros nuevos, siempre aparece una que otra persona desde dar una mano con alguna cosa o solo cebar mate”.

“En esto de festejar un cumpleaños y buscando fotos vemos cuanto años han pasado, nos pasó con una chica que conocíamos y era frecuente, hoy es una geóloga recibida, en su momento cuando la conocimos era una voluntaria y mirando las fotos fue quien colaboró con nosotros en las puertas abiertas del puerto del año 1995, las veces que viene para San Antonio pasa a saludar, junto con nuestra historia de vida han pasado muchos chicos/as que ya son profesionales o estaban en su época de jardín, no solo ha pasado la vida nuestra si no también la de mucha gente, por hay uno no se da cuenta que pasaron muchos años”.

“En esto de la biblioteca que hace mucho que venimos diciendo que no hay personal, el temor nuestro o el mío por allí que va a pasar cuando no estemos nosotros, porque esto tiene que tener continuidad, por ahí el hecho no sé si es político o que, porque hoy por hoy yo me tomo las vacaciones, Silvia nos da una mano pero si no estuviera ella directamente estaría cerrada, y no sé si alguien le importara o tal vez sí, pero no sé ve, que alguien le importe la biblioteca, por ahí que digan el lunes llegue y estaba cerrado o llegan a la tarde y cierra a las 16:00hs por ahí no saben o no se han enterado”.

“La biblioteca está presente en todos actos o invitaciones que nos hace cultura aunque sin personal vamos igual, que esto podría ser una excusa y vamos un sábado o domingo, en ese sentido no tenemos problemas, vamos con los estamos y con nuestras amistades también que acarrean la cosas que las llevan y las traen, a muchos no les importa que aparezcan sus nombres porque no lo hacen por figurar, a mí me suena mucho esto que va a pasar después, a mí me quedan años pero pasan rápido”.