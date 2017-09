LRA de fútbol: los arbitrajes en el “ojo de la tormenta”

El fin de semana, luego de las situaciones ocurridas en los partidos en Sierra Grande y Las Grutas, la controversia se ha evidenciado en las redes sociales y los mensajes que llegaron a los medios de comunicación, al respecto de esta situación opinaron algunos de los protagonistas:

Adrián Chocobar, encargado de los árbitros de la LRA

Respecto a la agresión que padeció el árbitro Rojas en la cancha del Deportivo Las Grutas por un jugador del Club Unión expresó “Fue raro, todo venía tranquilo y tras una falta de tarjeta amarilla el jugador reaccionó contra el árbitro, no entendemos esa reacción tan fea y lo golpeó al juez sin medir lo que hacía” agregó que “creo que deben rever cada institución la situación de sus jugadores, respecto a los árbitros físicamente reconozco que no todos están 100% y en el reglamento creo que están a la altura de aplicarlo, pero me parece que el estado físico deberán mejorar” afirmó.

Sobre la decisión de quien dirige cada encuentro mencionó “Los árbitros van a sorteo y salió así de esta manera, es decisión de la comisión directiva, pero ante lo que aconteció debemos juntarnos más, este martes vamos hacer la evaluación de todo para sacer conclusiones” sostuvo.

Tito Pacheco, director técnico de Sportivo Ferrocarril

Uno de los que mostró lógico enfado ante los acontecimientos, fue el entrenador del equipo “azurro” que padeció los hechos en la localidad sierragrandense dijo “el sábado tuvimos el problema con la divisiones formativas, porque los de 5ta división de Mineros armaron una batalla campal contra los árbitros” agregó “en su momento dije que esto iba a seguir sucediendo porque no hubo ninguna sanción hace pocas semanas, porque son los mismos que insultaron y agredieron en la final con Ferro y ahora hicieron exactamente lo mismo, pero esta vez contra los árbitros y nosotros esta vez quedamos en el medio, nos rodearon el colectivo y no nos dejaba salir hasta que llegó la policía, te lo pueden contar padres todos indignados los que estuvieron presentes” aseveró.

“Le comenté al vicepresidente Brazda, no queríamos viajar porque justo dirigía el árbitro que fue ‘trompeado’ el día anterior y con el transcurso del juego teníamos razón, todos se dieron cuenta que el tipo nunca estuvo a la altura del partido de esta trascendencia y ninguno de los dos líneas estuvieron con la capacidad para llevarlo adelante” aseguró el DT.

“Yo creo que esa cancha la deben clausurar, porque llega el momento que no se puede ir jugar, hay que revisarlo, porque vamos viajamos con chicos y si lo golpean ¿qué le decimos a los padres?, de esta manera, en algún momento va a pasar algo grave, en el tema arbitraje vamos a terminar mal, hay que traer réferis de experiencia en condiciones de llevar adelante un partido y también los líneas que sean bien elegidos” manifestó Pacheco

Marcelo Ortíz, árbitro de fútbol

Uno de los referís con mayor experiencia en la zona mencionó “nos pusimos en contacto con Rojas luego que nos enteramos de la situación y nuestra solidaridad por esto que aconteció” añadió que “le venía planteando a Julio Aramburu y le he propuesto que debemos empezar a hablar respecto a la situación que está ocurriendo, no puede ser que un pibe de 5ta arruine todo el trabajo de un club, de personas que laburan para llevar adelante la institución y que se manche todo una labor de esa manera, por eso debemos reunirnos, plantear una convocatoria a todos, pero esta propuesta fue hace un mes y hasta ahora nada” declaró.

“Con el tema de los lineman u otros árbitros hablamos con los delegados y llevarlos a un lugar dónde podamos observar cuales son las falencias, recalcamos esto desde hace tiempo y ver si se sabe bien el reglamento que ha cambiado, que también podamos reunirnos con los capitanes y creo que deberíamos hacer las correcciones necesarias para que se pueda evitar las violencias que parte desde todos los ámbitos, debemos llegar a tener una forma de criterio en común y es hora de hablar en serio” expresó Ortíz. (colaboró José Repucci – Foto Antonella Gómez)