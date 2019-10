Marcha por Nico Gutierre a la espera del juicio. Continúa la causa civil contra el municipio.

A 20 meses de la muerte del adolescente que falleció por electrocución en el club Racing, la familia marchó nuevamente “gracias por seguirnos acompañando, la justicia es lenta, pero tenemos muchas cosas a favor” indicó Patricia Campos

Mencionó que la causa contra Nicolás Murguiondo se sigue dilantando por presentaciones legales que realiza el ex funcionario de Luis Ojeda “Este seño pagó el máximo de la multa, que fue donada al hospital de San Antonio, ahora pidió la inhabilitación cuando ya no ejerce, pero también pidió apartar a la querella, es absurdo, como la fiscalía no accedió pidió la impugnación al Superior Tribunal para que la causa contra él no continúe” sostuvo.

“La realidad es que acá el municipio no controló y como incumplió con su trabajo, por eso mi hijo murió, es inadmisible que un joven vaya a jugar a la pelota y muera. Sé que la justicia va a fallar en algún momento” manifestó la madre de Nico.

“Repito, porque el que no cumplió su trabajo, estamos aquí, a él no le gusta estar en esa situación, a nosotros tampoco, ahora debemos esperar que todos estos planteos sean superados, porque siguen dilatando la causa”.

Los vecinos pidieron en la marcha organizar el próximo 23 de noviembre una multitudinaria marcha en contra del intendente Luis Ojeda antes antes que se retire como mandatario comunal para evidenciar lo que sucedió, esto expresaron algunos que acompañaron “no debe irse con la frente alta, todo lo contrario”.

A esto Campos señaló “Ojeda siempre hizo oído sordo de todo, nunca nos recibió, pero yo agradezco a la gente que está aquí, que siempre me acompañó, se quienes están conmigo y quienes no, vamos a seguir hasta lo último”

“Nosotros no somos como ellos, por ejemplo como el funcionario que tenía que pide postergar utilizando toda las argucias legales, pero sé que habrá un fallo, van a pagar lo que hicieron con Nico” finalizó.

Recordemos que también se inició una acción civil contra el club y contra la municipalidad de San Antonio Oeste, un millonario juicio que podría ser de hasta 14 millones de pesos con intereses y costas. Esto es paralelo al juicio penal.