San Antonio Oeste: Gendarmería decomisó un arma y carne faenada

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EN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL PERSONAL DEL ESCUADRÓN SEGURIDAD VIAL “SIERRA GRANDE” DE GENDARMERÍA NACIONAL, DEPENDIENTE DE LA AGRUPACIÓN XIV “CHUBUT”, EN EL MARCO DE LA “OPERACIÓN ALIANZA II”  EL DÍA  27 DE JUNIO EN HORAS DE LA NOCHE, EN CONTROL DE VEHÍCULOS Y PERSONAS SOBRE  RN 3 – KM 1152,  SAN ANTONIO OESTE, CONSTATARON UN VEHÍCULO PARTICULAR CON DIRECCIÓN SUR-NORTE,  TRANSPORTANDO EN LA CAJA DEL RODADO CARNE DE RES DESPOSTADA (BOVINO) Y APARENTE DESPOSTE DE GUANACO CON UN PESO APROXIMADO DE 300 KGS.
ASÍMISMO, SE CONSTATO  EN INTERIOR RODADO   UNA (1) CARABINA CAL. 22 SIN LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN. SE DIO  INTERVENCIÓN  FISCALÍA DESCENTRALIZADA DE SAN ANTONIO OESTE QUIEN ORDENO SE  LABREN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES POR INCURRIR EN INFRACCIÓN A LA LEY 20.429 Y PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL PROCEDA  AL DECOMISO E INCINERACIÓN DE LA SUSTANCIA INCAUTADA.

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