San Antonio Oeste: Gendarmería decomisó un arma y carne faenada

EN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL PERSONAL DEL ESCUADRÓN SEGURIDAD VIAL “SIERRA GRANDE” DE GENDARMERÍA NACIONAL, DEPENDIENTE DE LA AGRUPACIÓN XIV “CHUBUT”, EN EL MARCO DE LA “OPERACIÓN ALIANZA II” EL DÍA 27 DE JUNIO EN HORAS DE LA NOCHE, EN CONTROL DE VEHÍCULOS Y PERSONAS SOBRE RN 3 – KM 1152, SAN ANTONIO OESTE, CONSTATARON UN VEHÍCULO PARTICULAR CON DIRECCIÓN SUR-NORTE, TRANSPORTANDO EN LA CAJA DEL RODADO CARNE DE RES DESPOSTADA (BOVINO) Y APARENTE DESPOSTE DE GUANACO CON UN PESO APROXIMADO DE 300 KGS.
ASÍMISMO, SE CONSTATO EN INTERIOR RODADO UNA (1) CARABINA CAL. 22 SIN LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN. SE DIO INTERVENCIÓN FISCALÍA DESCENTRALIZADA DE SAN ANTONIO OESTE QUIEN ORDENO SE LABREN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES POR INCURRIR EN INFRACCIÓN A LA LEY 20.429 Y PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL PROCEDA AL DECOMISO E INCINERACIÓN DE LA SUSTANCIA INCAUTADA.