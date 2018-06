SAO fue solo rock con la clínica de guitarra a cargo de los músicos y artistas nacionales

Alambre Gonzalez, “he venido varias veces, pero lo que pasa es que van cambiando las generaciones, por esto los muchachos de mi edad que se guardan, no salen tanto a los boliches. Para mi es una alegría volver siempre a San Antonio, estoy mucho por Viedma porque tengo mis hijos y nietos allí, por eso mis salidas son para Madryn o San Antonio de paseo. Es una alegría poder compartir esta noche en este lugar increíble y con la buena onda de los muchachos, así que feliz. Estoy acompañado por Exequiel Valdez, un excelente guitarrista que gracias a él me saca de la cucha porque yo estoy vago, me llama y me insiste en salir a tocar o salir a girar, le estoy agradecido porque si es por mí me quedo me acovachado. Me hace tocar y con él también aprendo, otras cosas que no son de mi palo, es un músico que admiro y que también toca con músicos increíbles, hace una movida en Mar del Plata muy interesante, siempre aportando que este movimiento tenga difusión y la gente pueda escuchar otro tipo de música”.