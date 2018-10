Se lo comunicó a la oposición: Ojeda no pedirá licencia

El intendente Luis Ojeda dialogó con los concejales de JSRN y de la UCR. “Fue una reunión necesaria y conversar por esto ya que va tomando una relevancia nacional y tendrá implicancias institucionales y me parece que debemos tomar esta situación dialogando de frente, sin intermediarios, por eso le dije al intendente que personalmente a mi me costaría en su lugar, llevar adelante la intendencia en un tema que me mantendría las 24 horas en mi cabeza y por ello me parece que debería tomar licencia por el tiempo que demande el procedimiento” indicó el edil Colantonio que también mencionó que son respetuosos de las normativas institucionales.

Ojeda comentó a este medio que “no considero ninguna posibilidad de pedir licencia, porque me siento con la fortaleza suficiente, se que no soy culpable, que voy a demostrar mi inocencia y además conozco la causa, no voy a decirla porque para eso están los abogados trabajando, pero sabiendo que la verdad va a salir a la luz, tengo tranquilidad de conciencia” agregó que “cuento con el apoyo del partido, de los funcionarios y de mis concejales, por eso sigo trabajando y seguiré haciéndolo”.

Ojeda adujo que la Carta Orgánica municipal menciona que debe haber sentencia firme para renunciar “esto es solo formulación de cargos, si sucede la imputación tendremos los plazos como menciona la justicia para refutar las acusaciones que así será” afirmó.

Por otra parte el legislador Javier Iud se mantiene en silencio radial, según se supo trabaja para la defensa de la imputaciones que se conocerán el viernes cuando la fiscal precise conductas y pruebas ante la magistrada.