Continúa el pedido de justicia por Nico Gutierre

Se realizó la novena marcha pidiendo justicia por la muerte del joven adolescente que falleció el pasado 23 de febrero por electrocución en el interior del club Rácing.

“Hace ocho meses que no tengo a mi hijo y es lo más duro que puede pasar, son unos asesinos no me sale otra palabra, tienen que estar presos, es una falta de respeto que el funcionario Murguiondo sigue en el puesto por no hacer su trabajo, por eso pedimos que sea apartado del cargo, porque está imputado por incumplimiento de funcionario público” indicó Patricia Campos.

La audiencia de control de acusación sería en el mes de diciembre y luego se elevaría a juicio, probablemente a principios del 2019 “la justicia es lenta pero va a llegar, los culpables deben estar presos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias” mencionó la madre de Nico Gutierre.

Por su parte Jorge Pil, que marchó también junto a la familia de Nico, sobre la causa de Ilcen dijo “ni siquiera el procesado ha sido notificado en el rechazo de la probation, los abogados hicieron una presentación y hablamos con el fiscal Puntel quien expresó que deberían pedir la detención para ser notificado y que avance así la causa para el juicio oral, parecería que el abogado de Smith sabe mucho de esto, porque la causa si no llega a juicio en cinco años prescribe, por eso necesitamos que apuren los plazos”.

“Queremos que la sociedad, ahora el 23 de noviembre que se cumplen tres años de la muerte de mi hija queremos que la gente se comprometa para que todos vean por lo que luchamos” sostuvo.