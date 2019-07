Se reunió la multisectorial tras la visita del GEAMIN que iniciará trabajos y relevamientos

Este martes 16 de julio, en el aula magna de la UNco de San Antonio Oeste se reunieron integrantes de la multisectorial por la problemática del plomo con los vecinos preocupados ante la parálisis de la remediación, el espacio sirvió para definir las medidas que se pueden tomar de forma conjunta.

La veedora de la multisectorial del comité de inspección, Patricia Llonch mencionó “fue una reunión importante, es valorable la presencia de las personas que desean informarse sobre el tema que además aportan una mirada y aportes que son valiosos, esto oxigena y se escuchan las perspectivas diferentes, pero los acuerdos fueron absolutos a pesar de los puntos de vistas distintos de la misma cuestión, la cual es la decisión de garantizar al barrio donde se encuentra la ex fundición un tipo de intervención con una vida útil que garantice a los vecinos la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.”

“para esto, se analizaron alternativas y se resolvió fijar como posición de esta comunidad como primera solución de fondo implicaría remover el suelo contaminado y trasladarlo a la celda que se debe acomodar para esto y si no es posible por alguna razón, ya sea, económica, política o técnica o cual fuere, a criterio de quienes participamos de esta reunión es de generar a la intervención que plantea la secretaría de minería, mejores condiciones para tener una expectativa de vida útil de la obra, permitiendo el mantenimiento frecuente para llegar a un horizonte temporal de 5 años, donde pensamos que puede llegar a ver otro tipo de solución para este problema.”

“como comunidad venimos empujando esta situación durante muchos años, son los funcionarios que están representando al estado en todos sus niveles quienes deben asumir la responsabilidad, tanto la municipalidad debe tener alguna opinión y trabajar para generar una mejor solución como la provincia que es responsable, el problema que se tiene es por una explotación minera, el cual es un recurso provincial. Y nación cuya intervención es esta localidad dejó la obra por la mitad.”

“lo que esperamos y solicitamos, es que los tres niveles del estado asuman su responsabilidad y tengan como mínimo una disposición a generar una solución intermedia para el lugar de la ex fundición, que es el lugar más expuesto de toda la localidad, esperamos que se involucre la provincia para la mejora de la obra que se quiere llevar adelante nación, para nuestro juicio no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos. En este último sentido esperamos una respuesta.”

“desde nuestro lugar siempre intentamos que el ministerio de salud de la provincia acompañe al proceso, en algunos años lo logramos mejor que otros. Lo que se planteó en esta reunión que debe nuevamente a intensificarse ese acompañamiento y que debamos buscar el contacto con el ministro o el subsecretario de políticas públicas de salud, que han estado involucrados en este tema para volver a plantear esta necesidad y la alertar a la población de los cuidados que se debe tener”

La integrante de la multisectorial e investigadora del CIMAS/CONICET; Maite Narvarte indicó “tenemos todavía mucha exposición y han quedado altos niveles de contaminación en las calles y veredas. En esta reunión informativa fue también para unificar consensos y evaluación de las alternativas a seguir como parte de la multisectorial.”

“en estos momentos tenemos planteado una obra que se está por hacer y no garantiza condiciones de seguridad para los vecinos de la comunidad que estarán expuestos nuevamente a la remoción de suelos y lo que se está acordando son tres alternativas para seguir todo de la mejor manera posible. Una de ellas es insistir con la remoción del suelo contaminado de la zona de la ex función y colocarlo en la celda, la opinión técnica aportó que se tiene lugar suficiente y tiene factibilidad, pero no se está tomando desde la secretaría de minería de la nación. La segunda alternativa que se propone, es de ingeniería sobre la obra que está proponiendo nación, pero con una inmovilización del material que permita garantizar la sustentabilidad del proceso por 5 años y la última es volver a conformar, sobre las responsabilidades del estado por el no seguimiento del comité que trata estos temas que hoy se están hablando y que las inquietudes se envían por distintas vías que se buscan por lo general informal, que no es por donde debería que es el comité de inspección el cual debería estar funcionando, conformado por distintas autoridades y nuestra veedora que participa activamente.”