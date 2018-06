Sin fútbol: controversia entre la LRA y Deportivo Las Grutas

La Liga Regional Atlántica de Fútbol decidió no continuar con el campeonato, por un lado, hasta tanto los clubes completen la documentación requerida “Solo Unión, Independiente y Valcheta presentaron algunas de lo que solicité el 20 de marzo de este año” indicó el presidente Fabián Muñoz-

Los clubes deben remitir el estatuto, balance 2017, personería jurídica y seguro obligatorio al día de cada jugador.

“Les he dado sesenta días, pero ninguno llegó para completar, lo saben y esto debe cumplirse, hasta tanto no se solucione lo solicitado no iniciaremos el campeonato” señaló el dirigente.

Denuncia de Las Grutas

“Sobre el caso de amenaza del delegado del Deportivo Las Grutas que van a solicitar la intervención a la Liga Federal, que consta en el acta que el señor Elías Chaina, avalado como representante por el presidente Carlos Monteiro, expresó que tanto el señor Pablo Fernández y mi persona favorecemos directamente al club Talleres, ese señor está equivocado y pidió que conste en acta, no se que hará el señor Fernández, pero esto conmigo no quedará así y haremos todas las disposiciones legales que establece el estatuto” agregó “quiero recordar que el señor Monteiro avaló y apoyó no solo con su firma esta comisión, sino también la reglamentación que hoy desconocen”.

“Yo quiero que vayan al Consejo Federal, que presenten lo que quieran, nosotros tenemos todo en regla, si así lo quiere Deportivo Las Grutas, como estableció en el acta que también se debe suspender el fútbol por eso, estamos esperando que lo hagan, mientras tanto yo tengo decidido elevar una nota al tribunal de disciplina para que tome una resolución, el estatuto y el reglamento avalan que no se puede injuriar a las autoridades, por eso en la reunión que tendremos seguiré con la suspensión y probable desafiliación del club” aseveró Muñoz.

“Respecto a mi persona que han mencionado en algunos medios, no me voy a dejar llevar por delante por nadie, ninguno va a mansillar el apellido de mi padre, las medidas judiciales serán las que haré personalmente por fuera de la liga” sostuvo.

Por su parte Carlos Monteiro señaló a este medio que tratará de mediar con las partes “yo quiero el diálogo, se que los de la subcomisión de fútbol están enojados, pero no me gustan las acusaciones, no quiero que esto se transforme en una disputa sino que todos debemos tirar para el mismo lado”.