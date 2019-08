Subsecretario de Pesca Jorge Bridi “recolectamos  las inquietudes respectivas de cada uno de los sectores”

El subsecretario de pesca de la provincia, ante la presentación de la nueva Ley de Pesca provincial, señaló “Mostraremos un proyecto que se puso a consideración previamente a la gente del sector, aún no hemos tenido respuesta de todos, probablemente algunos aspectos no fueron comprendidos y por ello ponemos a disposición para que saquen las dudas y como es cada uno de los adjetivos de la nueva ley”

Sobre los conflictos y el parate de la actividad mencionó “Estadísticamente todas las actas de conflicto se firman es en septiembre, la gran mayoría, tiene que ver con las temporadas, muy pocas en octubre o entes del mes previamente mencionado. Esto estadísticamente es así, al menos que cambiemos la flota y se renueve la misma para que puedan salir a navegar en períodos más extensos en el año. También está el problema económico existente, más las situaciones de las industrias, es sabido que solo algunas trabajan con producto de Nación”.

Agregó además “nos hemos reunidos con ellos la semana pasada y recogimos las inquietudes respectivas de cada uno de los sectores, reforzando al final con la presencia de la gobernadora electa. Todos los cuestionamientos serán plasmados en una reunión el día 6 de septiembre en Viedma, con Secretaría de Trabajo, donde se discutirán las problemáticas con medidas diseñadas y propuestas concretas de cada una de las exigencias solicitadas por los actores de la pesca”.

Respecto a los permisos de pesca expresó “habrá un cambio profundo del permiso de pesca con un este proyecto de ley que se va a discutir luego en las comisiones legislativas” adujo también que a muchos gremialistas se les debe explicar con mayor profundidad la norma.

Sobre dichos del funcionario de medio ambiente municipal declaró “nosotros no ponemos palos en la rueda, todo lo contrario, por ahí no sabe que esta empresa primero fue a vernos a nosotros a Viedma, empezó conversando con la subsecretaría y como corresponde los escuchamos y se lo hemos enviado al municipio porque son ellos los que deben permitir instalar, no entiendo las expresiones del funcionario municipal respecto a esto, me parece que se debe entender bien como son los parámetros que corresponde a cada uno”.

“Esta empresa es para los residuos y realizar compost de langostinos y el tratamiento de efluentes líquidos, en cambio el resto de los productos será derivado a la harinera, justamente de estos últimos esperamos puedan los empresarios terminar de solucionar su situación actual económica, su inconveniente con el gas ya que con el crédito con el gobierno ya lo tiene completado” finalizó.