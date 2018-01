 Temporada: “La medición estadística del municipio está equivocada” dijo Sequeira

El presidente de la FEERN y de la Cámara de Comercio de Las Grutas, en diálogo con InformativoHoy Radio mencionó “La primera quincena o lo que uno ve que es atípica, pero a su vez es favorable y hay que tomar una medición estadística de la avenida Río Negro como línea que corta la villa turística, hacia el mar es una cosa y para atrás de esa arteria es otra”.

“Entre los comerciantes dialogamos y todo el mundo habla de un 70% y 80% de los que están cerca del mar, en cambio quienes tienen alojamientos más alejados de la costa hablan de un 40% o un 50%, me parece que debemos sectorizar el destino, la medición está equivocada, para mí es mentira” sostuvo además que “por ejemplo mi hotel está a 400 metros del mar y los fines de semana está al 100% tomando en cuenta además los otros días no puede ser nunca que estemos en los valores que midió la secretaría de turismo, sí hay algunos complejos que están muy bajos, pero si hablas con los comerciantes, la mayoría tiene buena temporada y me parece que contradice lo que se ve y lo que se recauda porque la verdad cambió la calidad del turismo, hay muchos que llegan y se alojan en hoteles o apart, consumen en los restaurantes y bares también asiste a los lugares recreativos, en definitiva están muy bien muchos, aunque no todos lo que quisiéramos, pero me parece que no son los datos verdaderos lo del municipio no es tan bajo” comentó.

“Hay que cambiar el sistema, me parece que no es así como lo hacen, repito deberían sectorizar y rever la forma de hacer las estadísticas no es así como la realizan los responsables de turismo municipal” aseveró.