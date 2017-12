¡Último momento! (Carta de lectores)

¡ULTIMO MOMENTO! escucho en este instante en la tele ” Moyano y Nicole se separaron…” y continua el “relator” (no da para llamarlo periodista) con detalles del amorío. Mientras tanto sigo pensando en mis representantes. No los vote, pero los reconozco como mis representantes por respeto a mis conciudadanos.

Una, dos, tres, cuatro, cinco veces derrames cloacales en Las Grutas, por la rotura de un sector, casi siempre el mismo (porque hubo otros desbordes, están documentados). Fotos, protestas intentando mantener el respeto debido, reclamos…, amigos periodistas que apoyan, vecinos que se enojan porque “es temporada, cállense” y… ¡UNA ORDENANZA…!

UNA ORDENANZA QUE DISPONE MULTAS bravas, a los responsables provinciales, cada vez que se produzca uno de estos acontecimientos.

¿SOLUCION? Buenísima para el municipio, más seguido se produzcan los derrames, más se recaudará, imposible no inferir otra cosa conociendo las necesidades económicas de la municipalidad que ya se ha arriesgado a contradecir ordenanzas y carta orgánica para recaudar.

¿SOLUCION mínimamente integral para los vecinos? Ay…. no sé, si la gente del ARSA, que recorrió hoy el sector afectado esta ultima vez, camioneta, nueva, viáticos diarios (supongo, si me equivoco me retractare) se hubiera detenido a conversar con los vecinos, quizá, quizá, podría decir hoy: bueno, algo de esperanzas hay, no fue así.

¿SOLUCION INTEGRAL? Lo dijeron especialistas inteligentes y estudiosos del tema: vecinos responsables que reemplacen pozos ciegos, provincia que reconozca la imperiosa necesidad de renovar el sistema en forma general y autoridades municipales que olviden los pesos para hoy y piensen en la salud de los habitantes y turistas, en la preservación de los recursos naturales de esta zona, y en los recursos económicos que el turismo de calidad brinda. No solo en salir urgentemente del pozo negro económico en el que estamos. Hay que preservar y proyectar más claridad.

María Cristina Garrido – DNI 4532284

