Un perro atacó una mujer en San Antonio y debió ser operada de urgencia

Una mujer de unos 69 años, en la zona de calle Alemandri y San Martín, fue brutalmente atacada por un perro de color negro según relató su yerno a este medio.

La señora, en la noche de ayer, cruzaba la calle intentado ingresar a un comercio. Allí fue víctima del ataque del animal dejando una de sus piernas con terribles y profundas heridas. Anoche debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Aníbal Serra.

Según señaló el familiar, la mujer no recibió ayuda, aunque lo llamativo contó que una perra que estaba allí atacó al can que mordía su extremidad y fue quien la liberó, ante la mirada atónita de ocasionales transeúntes y automovilistas que cruzaban por el lugar.

Además dijo el yerno de la damnificada, que no puede hacer la denuncia porque no encontraron al animal, por ende no saben quién es el dueño, si otra vez queda liberado en la calle podría atacar a otros ciudadanos.

No es el primer ataque en la localidad, hubo otros consecutivos en la semana en distintos puntos.

En estos días, por ejemplo, una joven también fue víctima de un perro de raza Pitbull dejando heridas en sus rodillas hasta tal punto que su recuperación sigue siendo dolorosa. Hasta el momento las autoridades judiciales y municipales no han realizado, al menos que se tenga conocimiento, actuación respectiva. (arriba foto ilustrativa)

¡ATENCIÓN! LA IMÁGEN PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.