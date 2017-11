“Una vez más las tierras de Las Grutas forman parte del botín”

SERÌA LAMENTABLE QUE SE APROBARA EL PROYECTO DE ORDENANZA DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL EN EL QUE INTENTAN UNA VEZ MAS ECHAR MANO AL DINERO DE LA VENTA DE TIERRAS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL MUNICIPIO.

CON UNA FORMULA DE DIFICIL EXPLICACIÒN SE VA A VIOLAR UNA VEZ MAS LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL.

EL ARTICULO 1 INTENTA REGLAMENTAR EL ART. 144 DE LA C.O.M. CON EL PRETEXTO DE CUBRIR COSTOS RELACIONADOS A LA OBRA PÙBLICA. CUANDO SE PLANIFICA UNA OBRA TODOS ESOS ITEM SON EVALUADOS EN EL COSTO FINAL DE LA OBRA.

INTENTARON HACERLO RETROACTIVO DEL 1 DE ENERO HASTA LA FECHA… EL PROYECTO QUE PRESENTAN HOY TIENE MODIFICACIONES PARA NO PAGAR MAYORES COSTOS POLITICOS, EN CUANTO NOS DISTRAIGAMOS…APROBARAN EL QUE QUERÌAN Y SAQUEARAN EL DINERO DE LA VENTA DE TIERRAS, QUE POR DICHOS DEL SECRETARIO DE HACIENDA YOUNG, HAY $ 20.000.000 EN EL SISTEMA FINANCIERO PARA SACARLE EL INTERES… TOTAL PARECE QUE NO NECESITAMOS OBRA PUBLICA…. LAS GRUTAS SE ENCUENTRA SUMIDA EN EL ABANDONO, CON OBRAS QUE FUERON COBRADAS A LOS VECINOS Y NO DE EJECUTARON, DINERO DE VENTA DE LOTES CON FONDOS ESPECIFICOS QUE NO SE REALIZARON…

Marilin Gemignani, legisladora