Desde UnTER continuamos la exigencia de una propuesta salarial para todos los docentes del sistema educativo y que no deje a nadie por debajo de la línea de la pobreza. En la audiencia del 7 de febrero, el gobierno propuso corregir los desfasajes que tienen algunos cargos en sus liquidaciones, de esta manera responde una exigencia que hemos sosteniendo desde hace tiempo, pero entendemos que no alcanza para que sea una oferta salarial analizable. Los trabajadores de la educación, sin aumento salarial desde septiembre de 2024, atravesamos una aguda situación económica por la suba de los alquileres, servicios, alimentos y otras necesidades básicas, que al no poder pagar, deterioran la calidad de vida de los docentes y sus familias. Esta situación requiere urgentemente una propuesta salarial que contemple no solo este punto, sino además lo planteado en la paritaria del 30 de enero, donde el gobierno asume el compromiso de trabajar en reconocer la deuda del 2023 y una propuesta salarial para este año. Desde el sindicato se exigió dar respuesta en 48 horas, por lo que el Ministerio propuso continuar la discusión paritaria el martes 11 de febrero a las 11:00 horas, ante ello, solicitamos que se dejen de dilatar los tiempos y se haga una oferta salarial que pueda ser analizada por el conjunto de la docencia, contemplando los requerimientos de la gremial. Queda claro que los trabajadores de la educación tenemos voluntad de diálogo y que ante la falta de oferta salarial por parte del gobierno provincial se sigue poniendo en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2025.