Valcheta dice presente en San Antonio: el boxeo fortalece lazos y proyecta futuro

Este lunes, en el gimnasio “Team Cristian Lagos” fue escenario de un encuentro deportivo especial con la visita de representantes del boxeo de Valcheta, que llegaron con el objetivo de compartir una jornada de entrenamiento, intercambio y crecimiento mutuo en esta disciplina.

Encabezando la delegación valchetense estuvo el entrenador Martín Flores, quien impulsa desde hace más de dos años un proyecto de boxeo recreativo que poco a poco comienza a mostrar sus frutos. “Arrancamos con chicos que tenían ganas de entrenar y competir, tramitamos licencias y comenzamos a formarnos también como entrenadores”, comentó Flores, quien destacó especialmente el trabajo realizado junto a Jazmín Geoffroy, la primera mujer con licencia federada en boxeo de Valcheta.

El encuentro en el gimnasio sanantoniense no solo permitió fortalecer el vínculo entre ambas localidades, sino también generar una experiencia valiosa para quienes están dando sus primeros pasos en el ring. Jazmín, con agradecimiento, expresó: “Estoy muy contenta. Me sentí bien, me están acompañando mucho y aunque fue un entrenamiento duro, me sirve muchísimo para crecer”.

Durante la jornada se realizaron guanteos y entrenamientos compartidos, lo que permitió que los deportistas se fogueen, vivan nuevas experiencias y estrechen lazos en el ámbito del boxeo regional. “Me dieron fuerte”, bromeó Jazmín con una sonrisa, pero aseguró que este tipo de prácticas son fundamentales en su proceso de formación, especialmente porque en Valcheta no cuenta con otras mujeres con quienes entrenar.

Por su parte, Gabriel “chilo” Calfín, uno de los referentes del “Team Cristian Lagos”, valoró el intercambio: “Es un orgullo que nos elijan. Amamos este deporte y queremos que siga creciendo. Hoy tuvimos una chica de Valcheta entrenando acá y eso significa mucho para nosotros”.

En el cierre del encuentro, Jorge “puma” Calfín, histórico referente del boxeo local, celebró la visita y destacó el rol de los entrenadores y gimnasios como espacios de contención: “Está buenísimo que compartamos lo que amamos. Ojalá podamos seguir con este ida y vuelta con Valcheta, que también está apostando por este deporte”.

El boxeo, una disciplina que en la región lucha por mantenerse viva, encontró en este tipo de encuentros un motor de motivación y un espacio de crecimiento. “Estamos en un proceso de aprendizaje constante”, señaló por su parte Flores. “Y este tipo de experiencias nos enriquecen a todos” concluyó. (nacionescriba.com.ar)