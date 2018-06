Zoonosis: “Deberían acercarse a ver como trabajamos antes de hablar sin saber” dijo Karam

“La verdad me gustaría que los grupos mascoteros que son tres, debería ser uno, para coordinar los turnos más ágilmente, porque todos te piden, son emergencias entendibles, pero si lo hacen de manera mancomunada sería más fácil, pero en su afán y dedicación ellos trabajan ad honrem, con muchas ganas y también ponen plata, como también consiguen colaboración de vecinos” sostuvo.

“Sobre los perros sueltos, uno se entera que muerden a una señora por facebook, no vienen aquí y no aparecen a decir que pasó y es importante que se acerquen a decirnos que pasó, si llegaran aquí a decirnos de manera inmediata vamos al lugar, a veces llegamos y el animal no está, cuando lo detectamos actuamos, pero sería importante que se acerquen a denunciar” afirmó.