A diez años de su accidente Ramón Rodríguez competirá en el Desafío Ruta 23 “no soy ejemplo, soy un bendecido por Dios”

Un 9 de julio del 2009, Ramón chocó en donde estaba la ex curva peligrosa contra un camión de carga de caliza. Lo trasladaron a Viedma en gravísimo estado “el médico había dicho a mi esposa que había que donar los órganos, que era imposible que me salvara y mi hermano, que es pastor, le dijo al doctor que no me toque, porque él sabía por acción de Dios que me iba a salvar”.

Ramón finalmente se recuperó, según dijo perdió una parte de su cerebro izquierdo y con ello la visión. Debió aprender hablar y también a movilizarse.

“Por algo Dios me dejó vivir, tuve un nacimiento nuevo hace diez años, es importante que las personas pongan voluntad, sin ella no se puede y además ponerse en las manos de Dios que todo lo puede”.

Por su parte su sobrino Matías Rodríguez comentó que lo alentaron con su hermano y también colabora Darío Miguens “todos vamos a estar con Ramón cuando haga los 600 kilómetros, son varios días y con él vamos a tener obviamente un cuidado especial, estaremos allí no solo acompañando los cuatro días, sino también alentándolo”

El bicicleta que es para dos personas tendrá su ritmo a diferencia del resto del pelotón, las fechas serán desde el 25 de septiembre y los organizadores también esperan esta posibilidad de incluir a un no vidente en su competencia.